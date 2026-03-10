La convocatoria beneficiará a casi un millón de estudiantes y supone la novena subida consecutiva desde 2018. Entre las novedades destacan las ayudas para matrículas parciales, la actualización de umbrales de patrimonio y el impulso a la movilidad con las nuevas becas ‘Luisa Medrano’.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la convocatoria de becas para el próximo curso académico, consolidando una cifra histórica de 2.559 millones de euros. Esta partida, explicada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, representa un incremento del 83% en los últimos nueve años y busca blindar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo español.

Un sistema que llega a más jóvenes

La previsión del Ejecutivo es alcanzar casi el millón de beneficiarios. La convocatoria general dará cobertura a 752.000 estudiantes, mientras que otros 225.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán ayudas directas.

Como gran novedad para el curso 2026-2027, unos 20.000 estudiantes universitarios con matrícula parcial (entre 48 y 59 créditos) podrán percibir por primera vez parte de la beca de renta y de residencia (350 euros cada una). «No se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados excluyan a familias que compatibilizan estudios y trabajo», ha señalado Tolón.

Inclusión y movilidad: Las claves de la reforma

El nuevo paquete de ayudas introduce mejoras específicas para colectivos vulnerables y situaciones geográficas particulares: