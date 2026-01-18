Erling Haaland, el máximo goleador del Manchester City, atraviesa un bache que coincide con un arranque de año irregular para el equipo de Pep Guardiola. Apenas participó en el derbi de Manchester, donde sus dos únicos tiros fueron bloqueados y terminó siendo sustituido cuando el City necesitaba un revulsivo para remontar.

El noruego acumula 26 goles en todas las competiciones, una cifra impresionante, pero su dependencia aumenta la presión sobre el equipo cuando sus actuaciones no alcanzan el nivel esperado. Desde el inicio de 2026, Haaland ha pasado desapercibido en varios encuentros clave: dos empates y una derrota en liga, con victorias únicamente en competiciones coperas, incluyendo un partido frente a un equipo de tercera división.

“Es cuestión de energía”, señaló Guardiola tras la derrota en Old Trafford. “Pero esa energía la tienen que contagiar también sus compañeros. Nos gusta cómo lo está haciendo esta temporada, pero necesitamos ser más regulares día a día”.

En el derbi, Haaland solo tocó el balón en doce ocasiones dentro del área rival, sin generar ninguna ocasión clara de gol. Martínez, menos corpulento que el delantero del City, lo superó en varias disputas, y su salida fue necesaria para intentar cambiar el rumbo del partido.

El noruego tampoco brilló en otros partidos recientes: frente al Newcastle apenas se hizo notar y contra el Exeter City disputó 45 minutos sin marcar, mientras sus compañeros anotaron hasta diez goles. Ante Brighton marcó de penalti, pero su equipo tuvo que conformarse con un empate. En los enfrentamientos con Chelsea y Sunderland, sus estadísticas también fueron discretas: siete tiros en seis partidos, un solo gol y ninguna asistencia.

Sobre la posibilidad de darle descanso o esperar la recuperación de otros jugadores, Guardiola fue claro: “Necesitamos a Haaland. Es muy importante para nosotros. Debemos ver cómo se recupera y si sigue intentándolo”.

El City confía en que su estrella recupere el ritmo para que el equipo vuelva a encadenar buenos resultados y mantenga la pelea en la Premier League.