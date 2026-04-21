El conjunto verdiblanco llega a Montilivi este martes 21 de abril con la urgencia de romper una racha de siete jornadas sin ganar para defender su quinta plaza ante el empuje de los catalanes.

La trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports reserva para la noche de este martes un enfrentamiento de alto voltaje en el Estadi Municipal de Montilivi. El Girona FC y el Real Betis se ven las caras en un duelo que podría redefinir las aspiraciones de ambos conjuntos en el tramo final del campeonato. Con el objetivo de Europa en el horizonte, los dos equipos llegan a la cita con dinámicas opuestas pero con una necesidad de puntos idéntica.

El equipo dirigido por Míchel atraviesa un momento de estabilidad. Tras arrancar un valioso empate en el Santiago Bernabéu y haber encajado una sola derrota en sus últimos cinco compromisos, el Girona se asienta en la zona media de la tabla. Actualmente, los gerundenses mantienen un colchón de seis puntos sobre el descenso, la misma distancia que les separa del Celta de Vigo. Una victoria ante el cuadro sevillano no solo certificaría virtualmente la permanencia, sino que les permitiría soñar con alcanzar plazas de Conference League.

Un Betis en horas bajas recupera efectivos

El contexto es considerablemente más crítico para el conjunto de Manuel Pellegrini. El Real Betis aterriza en tierras catalanas tras el duro revés sufrido en la Europa League, donde cayó eliminado en cuartos de final ante el Braga. En la competición doméstica, los béticos encadenan siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria, sumando apenas un triunfo en sus últimos once encuentros oficiales.

A pesar de la crisis de resultados, el Betis defiende su quinta posición, aunque con un margen cada vez más estrecho: solo aventaja en dos puntos al Celta y en cuatro a la Real Sociedad. La gran noticia para el «Ingeniero» es el regreso de piezas clave para la medular. Giovani Lo Celso vuelve a estar disponible y, especialmente reseñable, Isco Alarcón podría disfrutar de minutos tras casi cinco meses de ausencia por lesión.

Horario y dónde ver el Girona – Real Betis

El encuentro está programado para hoy, martes 21 de abril de 2026, a partir de las 21:30 horas. Los precedentes invitan a la igualdad, pues en el partido de la primera vuelta el resultado fue de empate (1-1), con goles de Vanat para el Girona y Valentín Gómez para los andaluces.

Para seguir el choque en directo, los aficionados disponen de las siguientes opciones televisivas:

• Movistar Plus+: A través de los canales M+ LaLiga (dial 54), M+ LaLiga HDR (dial 440) y en el dial 7 (incluido en el paquete básico).

• Orange TV: En los diales 110 (M+ LaLiga), 111 (M+ LaLiga HDR) y el dial 107 (Orange Fútbol 1).

Montilivi pondrá a prueba la fiabilidad local del Girona, que hasta ahora figura como el octavo peor local de la categoría, frente a un Betis que, pese a su bache, se mantiene como el quinto mejor visitante de la competición con cuatro victorias a domicilio.