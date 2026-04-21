Baleares y valencianos se miden esta tarde en Son Moix en un duelo directo por la zona media de la tabla correspondiente a la jornada 33 del campeonato nacional.

La Liga EA Sports no se detiene y este martes, 21 de abril, el Estadi Mallorca Son Moix será el escenario de un enfrentamiento crucial entre el RCD Mallorca y el Valencia CF. Ambos conjuntos llegan a esta trigésimo tercera jornada con la necesidad de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones y certificar la tranquilidad en el tramo final de la temporada.

El conjunto bermellón encara esta cita tras haberse medido recientemente al Deportivo Alavés y al Rayo Vallecano. Por su parte, el equipo che llega a la isla después de sus últimos compromisos ligueros frente al Girona FC y al Elche. La igualdad es la nota dominante entre ambos, ya que solo un punto de diferencia les separa en la tabla clasificatoria.

Situación en la clasificación y estadísticas

Antes del inicio de este encuentro, el Valencia ocupa la decimocuarta posición con 35 puntos, mientras que el Mallorca se sitúa justo detrás, en el decimoquinto lugar, con 34 puntos. El resultado de hoy determinará el futuro inmediato de ambos en la clasificación, en una lucha por alejarse definitivamente de los puestos de peligro.

En el balance goleador, el Mallorca presenta 39 tantos a favor y 48 en contra, con un registro de 9 victorias, 7 empates y 15 derrotas. El Valencia, por su parte, ha anotado 34 goles y encajado 46, sumando 9 triunfos, 8 empates y 14 partidos perdidos en lo que va de curso.

El factor campo podría ser determinante esta tarde. Los baleares han mostrado solvencia como locales, logrando 8 victorias en su feudo. En contraste, el Valencia ha tenido más dificultades en sus desplazamientos, con un balance de tan solo 3 victorias como visitante en el presente campeonato.

Horario y dónde ver el Mallorca – Valencia

El encuentro en Son Moix comenzará a las 19:00 horas. Para aquellos aficionados que no puedan asistir al estadio, el partido podrá seguirse en directo a través de los canales de televisión M+ LaLiga (Esp) y LaLiga TV Bar (Esp).

Tras la disputa de este choque, el calendario no dará tregua. El Mallorca deberá prepararse para visitar al Girona FC y recibir al Villarreal, mientras que el Valencia tendrá por delante dos compromisos de máxima exigencia frente al Atlético de Madrid y el Athletic Club.