El conjunto blanco recibe en el Santiago Bernabéu al cuadro babazorro en la jornada 32 del campeonato nacional, con el objetivo de apurar sus opciones ligueras tras la eliminación europea.

El Real Madrid y el Deportivo Alavés se enfrentan este martes, 21 de abril, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports 25-26. El equipo madrileño regresa al feudo del estadio Santiago Bernabéu con la firme intención de retomar la senda del triunfo ante su afición, después de haber sufrido la reciente eliminación en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern de Múnich, con un resultado global de 4-3.

Pese al esfuerzo goleador de Arda Guler, que firmó un doblete, y de Kylian Mbappé en el Allianz Arena, el cuadro merengue no logró el pase a las semifinales continentales. Tras este revés, el grupo debe centrar todos sus esfuerzos en la competición doméstica. Aunque la distancia respecto al liderato es considerable, el Real Madrid busca agotar sus posibilidades matemáticas en una temporada marcada por la irregularidad.

La situación clasificatoria de ambos conjuntos

La actualidad del Real Madrid viene condicionada por los cambios en el banquillo producidos durante el curso. Tras el cese de Xabi Alonso al término de la Supercopa de España, la llegada del nuevo técnico pareció reconducir la trayectoria en el campeonato nacional. Sin embargo, la pérdida del pulso por el primer puesto y la salida de la máxima competición europea han dejado al equipo en una situación delicada. Actualmente, los blancos ocupan la segunda posición con 70 puntos, fruto de 22 victorias, 4 empates y 5 derrotas, situándose a nueve unidades del líder, el FC Barcelona, que suma 79 puntos.

Por su parte, el Deportivo Alavés visita la capital de España inmerso en la lucha por la permanencia. El conjunto vitoriano llega a esta cita tras cosechar un empate (3-3) en el Reale Arena frente a la Real Sociedad. Los pupilos albiazules se encuentran en la decimoséptima plaza de la tabla con 33 puntos, con un balance de 8 victorias, 9 empates y 14 derrotas en lo que va de campaña.

Antecedentes y ambiente en el Santiago Bernabéu

En el encuentro de la primera vuelta disputado en el estadio de Mendizorroza, el Real Madrid logró imponerse por la mínima (1-2) en un choque de gran exigencia. Para este nuevo enfrentamiento, el equipo confía en el apoyo de sus seguidores para asegurar los tres puntos, pese a que se prevé un ambiente de cierta crispación debido a los últimos resultados y a lo que se percibe como una temporada decepcionante para la entidad de Chamartín.

Horario y canal de televisión: ¿Dónde ver el Real Madrid – Alavés?

El partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés se disputará este martes 21 de abril a las 21:30 horas. Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través de las siguientes opciones televisivas:

• DAZN LaLiga (Dial 55 en Movistar y 113 en Orange)

• DAZN LaLiga 2 (Dial 58 en Movistar y 114 en Orange)

• LaLiga TV Bar (Disponible en la plataforma Movistar Plus+ para establecimientos)