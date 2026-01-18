El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha subrayado este domingo que quien aspire a liderar la actualización del proyecto político de Sumar debe hacerlo a través de un proceso de primarias participativo, en el que se implique activamente a la ciudadanía y a los militantes.

Maíllo realizó estas declaraciones en Cope, tras haber defendido durante la apertura de la reunión de la Coordinadora Federal de IU la necesidad de “ir más allá” de la coalición Sumar y reforzar los acuerdos entre partidos de izquierda de cara a la próxima legislatura. Según el dirigente, el objetivo es conformar un bloque de izquierda alternativa que resulte relevante en el próximo ciclo electoral.

El líder de IU señaló su sorpresa por la polémica generada alrededor de sus palabras, recordando que lleva más de un año y medio insistiendo en la necesidad de actualizar el proyecto político ante el “cambio de época” derivado del contexto nacional e internacional.

Maíllo aclaró que el debate sobre quién debe encabezar este proyecto debe surgir después de definir la estrategia política, pero insistió en que la persona que lidere Sumar —ya sea Yolanda Díaz, reconocida por su papel en 2023, u otra candidata— debe someterse a primarias participativas.