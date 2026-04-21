Bilbaínos y navarros se miden este martes 21 de abril en un duelo de máxima rivalidad con el objetivo de escalar posiciones en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones europeas.

El estadio de San Mamés se viste de gala este martes para albergar uno de los duelos con mayor solera del fútbol español. El Athletic Club recibe al CA Osasuna en un encuentro correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports, una cita que llega en un momento determinante de la competición cuando apenas restan cinco jornadas para el final del curso.

La situación para los locales, dirigidos por Ernesto Valverde, no es la más favorable. El conjunto rojiblanco ocupa actualmente la undécima posición en la tabla con 38 puntos, un balance que les obliga a buscar la victoria sin margen de error para tratar de maquillar el tramo final de la temporada y escalar posiciones en la clasificación general.

Un duelo directo por la zona noble

Por su parte, el equipo de Alessio Lisci llega a Bilbao en una dinámica ligeramente superior. Los rojillos se encuentran en el noveno lugar con 39 puntos, situándose a tan solo tres de la Real Sociedad. Para los navarros, un triunfo en la «Catedral» supondría un impulso definitivo para seguir soñando con los puestos que dan acceso a las competiciones europeas el próximo año.

La igualdad es la nota predominante en este enfrentamiento. Con solo un punto de diferencia entre ambos conjuntos, los tres puntos en liza se antojan vitales para definir las aspiraciones reales de Athletic y Osasuna en el cierre del campeonato. La presión será máxima para los leones, que no pueden permitirse un nuevo tropiezo ante su afición si quieren mantener el pulso competitivo.

Horario y dónde ver el Athletic Club – Osasuna

El derbi entre vizcaínos y navarros se disputará hoy, martes 21 de abril de 2026, y el pitido inicial está programado para las 19:00 horas. La oferta para seguir el encuentro a través de la pequeña pantalla es amplia y diversa:

• Televisión: El partido se emitirá en directo a través de DAZN LaLiga y los canales 55 y 58 de Movistar Plus+. Asimismo, el encuentro estará disponible en Teledeporte, RTVE Play y para establecimientos públicos en LaLiga TV Bar.

• Online: Los abonados a las plataformas de DAZN y Movistar LaLiga podrán seguir el minuto a minuto del encuentro a través de sus aplicaciones y sitios web oficiales.

San Mamés dictará sentencia en una tarde de fútbol que promete intensidad y la emoción propia de un derbi donde ambos equipos se juegan mucho más que el orgullo regional.