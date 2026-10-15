El presidente de la Generalitat ha expresado sus condolencias a la familia tras la recuperación del cuerpo sin vida del niño, localizado flotando en el mar en avanzado estado de descomposición tras el temporal

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado este jueves que el cadáver localizado en aguas de Sitges pertenece al pequeño Rami, el menor que permanecía desaparecido desde el pasado 4 de octubre en Granollers. Durante un acto público, el mandatario catalán ha manifestado: «Aprovecho que me dirijo a ustedes para expresar mis condolencias a la familia del niño, que desapareció en el último temporal, en Granollers, Rami. Se ha encontrado su cuerpo y quiero tener un recuerdo para él y para sus familiares y expresar mis condolencias en nombre propio y del gobierno de Cataluña». El cuerpo sin vida del menor fue hallado flotando en el mar en avanzado estado de descomposición, tras ser avistado por un pescador que navegaba por la zona próxima a la localidad barcelonesa.

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Localización del cuerpo y dispositivo de búsqueda tras la desaparición en Granollers

El hallazgo del cadáver se produjo en el litoral de Sitges, donde un marinero que realizaba labores de pesca avistó el cuerpo sin vida. Tras la intervención de las autoridades competentes, los agentes confirmaron preliminarmente que los restos mortales no pertenecían a una persona adulta, a la espera de que se complete la autopsia correspondiente para esclarecer los detalles definitivos del suceso. La desaparición del menor, de 12 años y con autismo según los antecedentes del caso, se produjo el pasado 4 de octubre. El niño salió de su domicilio familiar, ubicado en un piso de Granollers, en plena madrugada —sobre las 02:30 horas— coincidiendo con un episodio de intensas precipitaciones y tormentas en la región, circunstancias que pudieron asustarle a causa de los truenos.

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Desde el momento de su desaparición, las tareas de rastreo y localización desplegadas por los servicios de emergencia se habían centrado primordialmente en el tramo del río Besòs que conecta Sant Fost de Campsentelles con su desembocadura. Asimismo, el dispositivo policial revisó de manera exhaustiva el entorno del Hotel Ciutat de Granollers, cuyas cámaras de seguridad registraron el paso del menor. Según las declaraciones ofrecidas por el presidente de la Plataforma Adonay las grabaciones recogen el momento en el que el niño llegó a acceder al establecimiento hotelero, girándose de forma asustada en la zona del ascensor antes de marchar de las instalaciones.

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Actuaciones pendientes y confirmación oficial de la identidad

Aunque las autoridades policiales constataron que la víctima recuperada en la costa de Sitges correspondía a un menor de edad, el Govern de la Generalitat ha aguardado a la validación institucional trasladada por el propio Salvador Illa para certificar que el cuerpo hallado es el de Rami. Con la confirmación pública por parte del jefe del Ejecutivo catalán y las gestiones de apoyo institucional a los allegados, el foco se desplaza ahora hacia la conclusión de los análisis forenses y las diligencias judiciales pertinentes que permitan cerrar formalmente el dispositivo de búsqueda abierto tras el temporal en la comarca del Vallès Oriental.