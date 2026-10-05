Un hombre y una mujer, ambos de unos 75 años de edad, han sido hallados muertos durante la madrugada de este lunes en el interior de una vivienda situada en el paseo de Húsares, dentro del distrito madrileño de La Latina. Las primeras inspecciones realizadas en el lugar de los hechos confirman que ambos cuerpos presentaban signos de violencia provocados por un objeto contundente. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas y las circunstancias que rodean este doble fallecimiento en la capital.

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Intervención de los servicios de emergencia en el distrito de La Latina

La llamada de alerta se produjo a las 4:40 horas de la madrugada, momento en el que los servicios de Emergencias 112 Comunidad de Madrid recibieron el aviso sobre el incidente registrado en el número 10 del paseo de Húsares. Hasta el inmueble se desplazaron de forma inmediata los efectivos sanitarios del Summa 112 para atender la situación comunicada a la central de emergencias.

A su llegada al domicilio, los sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre y de la mujer. La supervisora del Summa 112, Gemma Rodríguez, explicó que las víctimas presentaban traumatismos compatibles con agresiones infligidas mediante un objeto contundente, confirmando la naturaleza violenta de ambas muertes antes de dejar el escenario a disposición de las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional investiga las circunstancias de las muertes violentas

Tras la confirmación del fallecimiento por parte de los sanitarios del Summa 112, los agentes de la Policía Nacional tomaron el control de la escena en la vivienda del paseo de Húsares para iniciar el protocolo correspondiente en este tipo de sucesos. Los investigadores han abierto las diligencias oportunas con el fin de determinar la secuencia de los hechos y la autoría de las agresiones.

Por el momento, los efectivos policiales recaban pruebas e inspeccionan el inmueble de La Latina para esclarecer las causas exactas del caso. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el móvil de la agresión y reconstruir lo sucedido en la vivienda antes del aviso recibido a las 4:40 horas.