La víctima, de 43 años y denunciada como desaparecida este martes, fue localizada en la zona limítrofe con Granollers. Los equipos de emergencia descartan que se trate del menor de 12 años al que se busca desde el sábado.

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Los servicios de emergencia han localizado este miércoles el cadáver de un hombre de 43 años en el interior de un automóvil sumergido dentro de un túnel anegado en el municipio barcelonés de Les Franqueses del Vallès. La víctima permanecía en paradero desconocido desde la jornada de ayer martes, cuando sus allegados formalizaron la denuncia por su desaparición en medio del violento episodio de lluvias torrenciales que ha azotado a la comunidad autónoma.

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A la espera de la plena identificación oficial del cuerpo y de los dictámenes correspondientes de la autopsia, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para certificar las circunstancias del deceso, si bien las primeras pesquisas descartan indicios de criminalidad. A pesar de la proximidad geográfica y la coincidencia temporal, los efectivos desplazados a la zona han descartado expresamente que el finado responda a la identidad del menor de 12 años al que se busca en la misma localidad desde la noche del pasado sábado.

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Zona cero de las precipitaciones

El hallazgo se ha producido en una de las comarcas más castigadas por las riadas. Les Franqueses linda directamente con el término municipal de Granollers, considerado el epicentro de la tormenta que ha dejado un reguero de destrozos e infraestructuras colapsadas. A lo largo del fin de semana y las primeras horas del lunes, el desbordamiento de los caudales anegó múltiples vías públicas, provocó el atrapamiento de numerosos turismos y causó al menos dos importantes socavones en la calzada.

Tres fallecidos y un desaparecido en el balance trágico

De confirmarse el ahogamiento del ocupante hallado en Les Franqueses, la cifra de víctimas mortales directamente vinculadas a este temporal ascendería a tres. Hasta la fecha se computaba el deceso de un hombre de 75 años en Tordera, aplastado por el derrumbe de un muro abatido por las escorrentías, y el fallecimiento de otro varón en Montornès del Vallès, cuyo cuerpo fue descubierto por los Bomberos tras haber descendido al garaje de su vivienda para retirar su vehículo. Paralelamente, los equipos de salvamento mantienen desplegado un amplio dispositivo de rastreo en Pineda para tratar de localizar a un joven que fue visto caer a la riera arrastrado por la corriente.