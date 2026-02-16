El 84,3 % de los españoles considera que la Constitución necesita en estos momentos algún tipo de reforma, frente al 12,5 % que no lo cree necesario, según el barómetro publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), coincidiendo con el mes en que la Carta Magna se ha convertido en la más longeva de la historia de España.

Entre quienes defienden modificar el texto constitucional, dos de cada tres (66,5 %) estiman que los cambios deberían ser «importantes», mientras que el 32,1 % apuesta por reformas «pequeñas».

Al detallar los ámbitos en los que habría que introducir modificaciones, el 36,7 % de los partidarios de la reforma sitúa en primera o segunda posición los derechos sociales, económicos y laborales. Les siguen el modelo de Estado —monarquía o república— con un 16,6 % y las cuestiones territoriales con un 16,3 %.

Otros aspectos mencionados son la transparencia y el control de la actividad política (13,3 %), la justicia, defensa y seguridad (12,5 %), el sistema electoral y la participación política (11,5 %) y los derechos y libertades de los ciudadanos (11,3 %). En menor medida se citan migración y extranjería (5,1 %), igualdad entre hombres y mujeres (3,9 %), separación de poderes (3,2 %), igualdad ante la ley (1,1 %), obligaciones de la ciudadanía (1,0 %), nuevas tecnologías (0,9 %) y economía (0,7 %).

La encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 entrevistas, revela además que el 58,1 % de los españoles tiene poca o ninguna confianza en que la Constitución pueda ayudar a resolver los problemas actuales, frente a un 37,3 % que sí confía en esa capacidad.

En cuanto a la valoración de la Carta Magna con el paso del tiempo, el 43,4 % de los encuestados afirma tener ahora peor opinión que hace una década, el 20,3 % mejor y el 27 % mantiene la misma valoración.

Pese a estas percepciones, la mayoría reconoce su papel histórico: el 82,3 % considera que ha contribuido al desarrollo de los derechos sociales en España; el 71,6 % cree que ha ayudado a reforzar el papel del país en Europa y el mundo; y el 65,3 % opina que ha favorecido la prosperidad económica y la mejora del empleo.

Para el 31,8 % de los encuestados, lo más importante de la Constitución es que garantiza la libertad, mientras que el 21,2 % destaca que permite resolver conflictos por medios pacíficos. Un 15,6 % valora que se aprobó por consenso, el 10 % que limita los poderes del Gobierno y el 8,3 % que reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.

Según el CIS, el 49,2 % de los españoles sabe que la Constitución de 1978 se ha convertido este mes en la más longeva de la historia del país, mientras que el 50,3 % lo desconoce.