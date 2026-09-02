Miércoles, 2 de septiembre de 2026: 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 20 en sentido inverso, operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas; travesías de 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

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Comprueba el horario y el buque con tu compañía antes de desplazarte: las salidas están programadas a lo largo de toda la jornada.

Ruta Ceuta – Algeciras

Desde Ceuta hay salidas entre las 06:00 y las 23:00 (19 servicios previstos), con Fast Ferry y Ferry. Consulta la tabla para la hora y el buque concreto.

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido Algeciras–Ceuta hay salidas desde las 06:30 hasta las 23:30 (20 servicios previstos); revisa la hora exacta para planificar la llegada al puerto.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirma la hora y el buque con tu compañía.

Ten en cuenta que los controles fronterizos pueden aumentar los tiempos de embarque en horas punta; revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje lista para el embarque. Durante la jornada del 2 de septiembre hay 39 salidas combinadas entre ambas direcciones, por lo que la ocupación puede ser elevada en franjas de mañana y tarde.

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