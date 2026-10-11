Domingo 11 de octubre de 2026 en Ceuta comienza con la necesidad de ordenar prioridades: las decisiones pequeñas y planificadas suelen resultar mejor que las improvisadas en la rutina del fin de semana.

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La lectura astral aconseja revisar el equilibrio entre relaciones, hábitos y tareas pendientes. Conviene cuidar el ritmo, sobre todo en momentos en que la comunicación pueda volverse más directa de lo previsto.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Encauza el impulso con método. Si en Ceuta surge algo que debes resolver sobre la marcha, haz primero un esquema mental de pasos.

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Color: rojo apagado

Amor: diálogo claro para evitar malentendidos

Salud: cuida la tensión acumulada en el cuello

Dinero: revisión de gastos del fin de semana

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada pide constancia y algo de flexibilidad; tu estabilidad mejora cuando aceptas pequeñas variaciones respecto a lo previsto.

Color: verde oliva

Amor: un gesto práctico pesa más que las promesas

Salud: atención a la digestión y horarios

Dinero: posibilidad de ajuste presupuestario

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Filtra entre planes y conversaciones: quédate con lo que aporta y aparca lo accesorio.

Color: azul grisáceo

Amor: mensajes breves, pero con intención

Salud: cuida el descanso visual

Dinero: revisa suscripciones o pagos automáticos

Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El ambiente te afecta más de lo habitual, pero lo puedes manejar: busca en la ciudad momentos que te reconforten sin sobrecargarte.

Color: blanco roto

Amor: sensibilidad a flor de piel, con cuidado

Salud: regula el estrés con pausas

Dinero: orden en pendientes y documentos

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía del día te empuja al protagonismo; mantén el tono para no romper el clima. Una charla respetuosa puede abrir puertas en Ceuta.

Color: dorado suave

Amor: claridad sobre lo que esperas

Salud: protege las horas de sueño

Dinero: buena oportunidad para planificar

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Brillas cuando pones orden. Tus decisiones ganan si te ciñes a un criterio y lo sostienes.

Color: azul marino

Amor: detalles pequeños y consistentes

Salud: revisa hábitos de alimentación

Dinero: evita compras impulsivas

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El domingo favorece la armonía en lo cotidiano. Si hay que negociar, elige el tono adecuado y mantén la calma.

Color: rosa salmón

Amor: acuerdos que suman a ambos

Salud: cuida el equilibrio entre actividad y reposo

Dinero: negociación favorable si eres prudente

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad sirve si la orientas a objetivos concretos. Revisa estrategias antes de actuar.

Color: negro azabache

Amor: conversación profunda sin presión

Salud: atención a la carga emocional acumulada

Dinero: analiza riesgos antes de decidir

Número de la suerte: 13

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada pide movimiento mental y acuerdos sencillos; si sales fuera, deja margen para imprevistos.

Color: turquesa

Amor: complicidad con humor bien dosificado

Salud: hidrátate y cuida el ritmo al caminar

Dinero: control de gastos en ocio

Número de la suerte: 1

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Avanza quien se centra en lo esencial. Los asuntos laborales o de gestión se resuelven con paciencia y orden.

Color: gris piedra

Amor: responsabilidad afectiva, sin frialdad

Salud: revisa postura y sobreesfuerzos

Dinero: planificación realista para la semana

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Surgirán ideas útiles; conviene aterrizarlas y compartir proyectos con quien aporte visión.

Color: violeta claro

Amor: libertad con límites compartidos

Salud: cuida la respiración y la relajación

Dinero: oportunidades ligadas a contactos

Número de la suerte: 4

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Domingo para recuperar sensibilidad y energía. Si te dispersas, vuelve a lo cercano: casa, familia y calma.

Color: azul profundo

Amor: escucha activa y gestos de cariño

Salud: cuida el descanso para recargar

Dinero: evita decisiones por impulso emocional

Número de la suerte: 10

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Consejo astral para hoy

Combina intención y orden: define una prioridad para la mañana, atiende la conversación más importante con calma y cierra el día con un hábito que cuide tu salud. En Ceuta, el equilibrio entre planes de ocio y descanso marca la diferencia.

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