Telediario 2 (La 1, 20:55) y laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00) marcan la franja informativa de esta noche; Informe semanal (La 1, 21:30) y laSexta Xplica (laSexta, 21:35) ofrecen análisis y formatos explicativos.
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Para los espectadores en Ceuta la parrilla combina bloques informativos entre las 20:00 y las 22:30 con ofertas de deporte, meteo y entretenimiento que alargan la noche. La elección depende de si se busca priorizar la actualidad—empezando por los noticiarios de las 20:00-21:00 y pasando a programas de análisis—o alternar información y ocio saltando entre deporte, tiempo y formatos más ligeros.
Selección editorial para Ceuta: 4 imprescindibles
- Telediario 2 (La 1, 20:55), para arrancar la noche con un repaso claro de lo que está pasando.
- laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00), para seguir el contexto nacional en la franja de inicio.
- laSexta Xplica (laSexta, 21:35), formato explicativo tras los bloques informativos.
- Informe semanal (La 1, 21:30), para un tramo de análisis y reportajes.
La 1
La 1 concentra la oferta informativa al inicio de la noche y mantiene el análisis en horario posterior.
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- 20:55 Telediario 2
- 21:25 Teledeporte 2
- 21:30 Informe semanal
- 22:00 Jesús Cintora se mantiene en La 1 con ‘Malas lenguas noche’
La 2
La 2 repite un programa de entretenimiento en la franja de tarde y cierra con cine de festival.
- 20:15 ¡Cómo nos reímos!
- 21:15 ¡Cómo nos reímos!
- 21:15 ¡Cómo nos reímos!
- 00:20 Festival de San Sebastián 2026
Antena 3
Antena 3 combina información, deportes y tiempo con entretenimiento en el prime time.
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’
- 23:37 La ruleta de la suerte noche
- 01:17 La ruleta de la suerte noche
Cuatro
Cuatro mezcla noticias y deporte y reserva la noche para una saga cinematográfica.
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:55 Eldesmarque cuatro
- 21:10 El tiempo
- 21:15 Lo sabe, no lo sabe
- 22:00 Nueva entrega de la exitosa saga cinematográfica
Telecinco
Telecinco ofrece concurso, informativos y deporte, con cine para cerrar la noche.
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Telecinco emite de nuevo este clásico con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet
laSexta
laSexta estructura la noche en un bloque informativo inicial y formatos de investigación y análisis en horario nocturno.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 21:00 laSexta Deportes
- 21:10 laSexta Meteo
- 21:15 Sábado Clave
- 21:35 laSexta Xplica
- 01:55 Equipo de Investigación
Cómo elegir: una guía rápida
Si buscas prioridad informativa, empieza por laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) o Telediario 2 (20:55) y continúa con Informe semanal (21:30).
Si prefieres alternar información y entretenimiento, combina meteo y deportes (Eldesmarque cuatro, laSexta Deportes) con un formato explicativo como laSexta Xplica (21:35).
En Ceuta conviene planificar la noche por bloques: la parrilla ofrece opciones compactas entre las 20:00 y las 22:30 y programas para quienes quieran alargar la velada.
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.