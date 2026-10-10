Telediario 2 (La 1, 20:55) y laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00) marcan la franja informativa de esta noche; Informe semanal (La 1, 21:30) y laSexta Xplica (laSexta, 21:35) ofrecen análisis y formatos explicativos.

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Para los espectadores en Ceuta la parrilla combina bloques informativos entre las 20:00 y las 22:30 con ofertas de deporte, meteo y entretenimiento que alargan la noche. La elección depende de si se busca priorizar la actualidad—empezando por los noticiarios de las 20:00-21:00 y pasando a programas de análisis—o alternar información y ocio saltando entre deporte, tiempo y formatos más ligeros.

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Selección editorial para Ceuta: 4 imprescindibles

Telediario 2 (La 1, 20:55) , para arrancar la noche con un repaso claro de lo que está pasando.

, para arrancar la noche con un repaso claro de lo que está pasando. laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00) , para seguir el contexto nacional en la franja de inicio.

, para seguir el contexto nacional en la franja de inicio. laSexta Xplica (laSexta, 21:35) , formato explicativo tras los bloques informativos.

, formato explicativo tras los bloques informativos. Informe semanal (La 1, 21:30), para un tramo de análisis y reportajes.

La 1

La 1 concentra la oferta informativa al inicio de la noche y mantiene el análisis en horario posterior.

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20:55 Telediario 2

21:25 Teledeporte 2

21:30 Informe semanal

22:00 Jesús Cintora se mantiene en La 1 con ‘Malas lenguas noche’

La 2

La 2 repite un programa de entretenimiento en la franja de tarde y cierra con cine de festival.

20:15 ¡Cómo nos reímos!

21:15 ¡Cómo nos reímos!

21:15 ¡Cómo nos reímos!

00:20 Festival de San Sebastián 2026

Antena 3

Antena 3 combina información, deportes y tiempo con entretenimiento en el prime time.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

21:45 Deportes 2

21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

22:10 Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’

23:37 La ruleta de la suerte noche

01:17 La ruleta de la suerte noche

Cuatro

Cuatro mezcla noticias y deporte y reserva la noche para una saga cinematográfica.

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20:00 Noticias cuatro

20:55 Eldesmarque cuatro

21:10 El tiempo

21:15 Lo sabe, no lo sabe

22:00 Nueva entrega de la exitosa saga cinematográfica

Telecinco

Telecinco ofrece concurso, informativos y deporte, con cine para cerrar la noche.

20:00 Rueda la letra

21:00 Informativos telecinco

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

22:00 Telecinco emite de nuevo este clásico con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

laSexta

laSexta estructura la noche en un bloque informativo inicial y formatos de investigación y análisis en horario nocturno.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

21:00 laSexta Deportes

21:10 laSexta Meteo

21:15 Sábado Clave

21:35 laSexta Xplica

01:55 Equipo de Investigación

Cómo elegir: una guía rápida

Si buscas prioridad informativa, empieza por laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) o Telediario 2 (20:55) y continúa con Informe semanal (21:30).

Si prefieres alternar información y entretenimiento, combina meteo y deportes (Eldesmarque cuatro, laSexta Deportes) con un formato explicativo como laSexta Xplica (21:35).

En Ceuta conviene planificar la noche por bloques: la parrilla ofrece opciones compactas entre las 20:00 y las 22:30 y programas para quienes quieran alargar la velada.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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