El 10 de octubre de 2024 Rafael Nadal anunció su retirada del tenis profesional.

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El mensaje puso fin a su carrera profesional y tuvo repercusión en España y en el ámbito internacional.

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2017: el fútbol deja dos momentos decisivos

En 2017, Panamá logró por primera vez la clasificación para un Mundial de fútbol, asegurando su billete para Rusia 2018. Ese año, Chile, bicampeón de la Copa América, quedó fuera del Mundial tras perder 3 a 0 contra Brasil.

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Países Bajos ganó 2 a 0 a Suecia pero no consiguió la clasificación para Rusia 2018.

1984: primer vuelo oficial del IA‑63 Pampa en Argentina

En 1984, en la Escuela de Aviación Militar, en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina), se realizó el primer vuelo oficial del entrenador avanzado de reacción IA‑63 Pampa (EX‑01). La actividad contó con la presencia del gobernador de Córdoba y de altas autoridades de la Fuerza Aérea.

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La tripulación estuvo formada por el vicecomodoro Genaro Mario Sciola y el mayor Horacio Armando Oréfice.

1927: inauguración de la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín

En 1927 se inauguró, en las afueras de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina), la Fábrica Militar de Aviones Brigadier San Martín, un paso ligado al desarrollo de capacidades de fabricación aeronáutica.

1868: el inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba

El 10 de octubre de 1868, en la capitanía general de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes inició la Guerra de los Diez Años contra las autoridades españolas.

El 10 de octubre reúne, en distintos años, anuncios deportivos, decisiones en el fútbol y hitos aeronáuticos e históricos.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 10 de octubre.

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