23 de septiembre de 2026: equinoccio de otoño. En Ceuta, día y noche tienen una duración similar y esa simetría marca el inicio de la estación.
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Según la tradición astrológica, los tránsitos de hoy facilitan la claridad para ordenar prioridades. En lo práctico, conviene priorizar decisiones laborales concretas, cuidar hábitos de salud sostenibles y abrir canales de comunicación en las relaciones.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El impulso sigue activo, pero hoy gana peso el criterio: evita la prisa y atén a un plan claro. Marca límites para no dispersarte y reserva pausas breves durante la jornada.
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- Color: rojo vivo
- Amor: conversación directa sin tensión
- Salud: cuida la energía con pausas breves
- Dinero: buen día para revisar gastos fijos
- Número de la suerte: 3
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Hoy hay más estabilidad si proteges tus tiempos personales. La agenda puede endurecerse; decide tú el tempo y evita ceder tu espacio.
- Color: verde esmeralda
- Amor: acercamiento con gestos sencillos
- Salud: atención a la postura y el descanso
- Dinero: favorecida la planificación a medio plazo
- Número de la suerte: 8
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida; eso ayuda en el trabajo pero puede dispersarte. Prioriza cerrar asuntos uno a uno y apunta lo esencial antes de avanzar.
- Color: amarillo suave
- Amor: buen tono para aclarar malentendidos
- Salud: hidrátate y evita excesos de cafeína
- Dinero: revisa suscripciones y servicios
- Número de la suerte: 5
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Combina sensibilidad con datos: escucha y decide con información. En Ceuta, pequeñas mejoras en la rutina cotidiana pueden aportar estabilidad.
- Color: plateado
- Amor: relación más cálida si das espacio
- Salud: refuerza rutinas de sueño
- Dinero: cuidado con compras impulsivas
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Brillas con hechos más que con palabras. En el trabajo, una iniciativa concreta puede destrabar tareas pendientes; actúa con paso firme.
- Color: dorado
- Amor: tendencia a planes compartidos
- Salud: controla el calor interior con actividad moderada
- Dinero: oportunidad para renegociar condiciones
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión te coloca en ventaja; modera la autocrítica. Si pides ayuda, las tareas se alivian y el día resulta más fluido.
- Color: azul marino
- Amor: se valora la coherencia
- Salud: revisa alimentación y horarios
- Dinero: bien para reorganizar facturas
- Número de la suerte: 7
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio es tu punto fuerte y hoy se nota en conversaciones con compañeros o pareja. Busca acuerdos que no impliquen ceder lo esencial.
- Color: rosa palo
- Amor: diálogo que reconduce la relación
- Salud: cuida el estrés con respiración y calma
- Dinero: prudencia antes de decidir
- Número de la suerte: 4
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Hoy favorece la concentración y la resolución de asuntos pendientes. Con paciencia se abren puertas sin necesidad de forzar resultados.
- Color: granate
- Amor: intensidad bien gestionada
- Salud: vigila tensiones y recupera con descanso
- Dinero: buena lectura de oportunidades discretas
- Número de la suerte: 6
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Muévete con propósito: si negocias o presentas algo, la claridad será tu aliada. Evita compromisos apresurados en asuntos económicos.
- Color: naranja
- Amor: sinceridad que suma
- Salud: actividad física suave, constante
- Dinero: evita promesas económicas rápidas
- Número de la suerte: 1
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La constancia rinde frutos, sobre todo en el trabajo. Tu método ayuda a cerrar etapas; prioriza tareas que requieran seguimiento.
- Color: negro azulado
- Amor: avances si priorizas gestos concretos
- Salud: atención a articulaciones y calor corporal
- Dinero: sentido común en decisiones financieras
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Escucha antes de responder aunque tengas una idea clara. La creatividad rinde más si la encauzas con orden y objetivos definidos.
- Color: turquesa
- Amor: armonía desde la amistad
- Salud: cuida la respiración y el descanso
- Dinero: revisa oportunidades y comparativas
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad afina las intuiciones; hoy toca aterrizarlas con rutina. En Ceuta, ordenar lo emocional con pequeños hábitos aporta estabilidad.
- Color: azul noche
- Amor: reconexión con paciencia
- Salud: protege el sistema digestivo con hábitos
- Dinero: gasto medido, sin renunciar a lo básico
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
En Ceuta, con el equinoccio arrancando el otoño, define una prioridad clara en el trabajo, mantén una pauta de salud sostenible y cuida la comunicación en lo afectivo. Son recomendaciones basadas en la lectura astrológica de la jornada y aplicables al ritmo urbano local.