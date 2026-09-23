23 de septiembre de 2026: equinoccio de otoño. En Ceuta, día y noche tienen una duración similar y esa simetría marca el inicio de la estación.

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Según la tradición astrológica, los tránsitos de hoy facilitan la claridad para ordenar prioridades. En lo práctico, conviene priorizar decisiones laborales concretas, cuidar hábitos de salud sostenibles y abrir canales de comunicación en las relaciones.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El impulso sigue activo, pero hoy gana peso el criterio: evita la prisa y atén a un plan claro. Marca límites para no dispersarte y reserva pausas breves durante la jornada.

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Color: rojo vivo

Amor: conversación directa sin tensión

Salud: cuida la energía con pausas breves

Dinero: buen día para revisar gastos fijos

Número de la suerte: 3

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy hay más estabilidad si proteges tus tiempos personales. La agenda puede endurecerse; decide tú el tempo y evita ceder tu espacio.

Color: verde esmeralda

Amor: acercamiento con gestos sencillos

Salud: atención a la postura y el descanso

Dinero: favorecida la planificación a medio plazo

Número de la suerte: 8

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápida; eso ayuda en el trabajo pero puede dispersarte. Prioriza cerrar asuntos uno a uno y apunta lo esencial antes de avanzar.

Color: amarillo suave

Amor: buen tono para aclarar malentendidos

Salud: hidrátate y evita excesos de cafeína

Dinero: revisa suscripciones y servicios

Número de la suerte: 5

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Combina sensibilidad con datos: escucha y decide con información. En Ceuta, pequeñas mejoras en la rutina cotidiana pueden aportar estabilidad.

Color: plateado

Amor: relación más cálida si das espacio

Salud: refuerza rutinas de sueño

Dinero: cuidado con compras impulsivas

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillas con hechos más que con palabras. En el trabajo, una iniciativa concreta puede destrabar tareas pendientes; actúa con paso firme.

Color: dorado

Amor: tendencia a planes compartidos

Salud: controla el calor interior con actividad moderada

Dinero: oportunidad para renegociar condiciones

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión te coloca en ventaja; modera la autocrítica. Si pides ayuda, las tareas se alivian y el día resulta más fluido.

Color: azul marino

Amor: se valora la coherencia

Salud: revisa alimentación y horarios

Dinero: bien para reorganizar facturas

Número de la suerte: 7

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio es tu punto fuerte y hoy se nota en conversaciones con compañeros o pareja. Busca acuerdos que no impliquen ceder lo esencial.

Color: rosa palo

Amor: diálogo que reconduce la relación

Salud: cuida el estrés con respiración y calma

Dinero: prudencia antes de decidir

Número de la suerte: 4

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy favorece la concentración y la resolución de asuntos pendientes. Con paciencia se abren puertas sin necesidad de forzar resultados.

Color: granate

Amor: intensidad bien gestionada

Salud: vigila tensiones y recupera con descanso

Dinero: buena lectura de oportunidades discretas

Número de la suerte: 6

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Muévete con propósito: si negocias o presentas algo, la claridad será tu aliada. Evita compromisos apresurados en asuntos económicos.

Color: naranja

Amor: sinceridad que suma

Salud: actividad física suave, constante

Dinero: evita promesas económicas rápidas

Número de la suerte: 1

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia rinde frutos, sobre todo en el trabajo. Tu método ayuda a cerrar etapas; prioriza tareas que requieran seguimiento.

Color: negro azulado

Amor: avances si priorizas gestos concretos

Salud: atención a articulaciones y calor corporal

Dinero: sentido común en decisiones financieras

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Escucha antes de responder aunque tengas una idea clara. La creatividad rinde más si la encauzas con orden y objetivos definidos.

Color: turquesa

Amor: armonía desde la amistad

Salud: cuida la respiración y el descanso

Dinero: revisa oportunidades y comparativas

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad afina las intuiciones; hoy toca aterrizarlas con rutina. En Ceuta, ordenar lo emocional con pequeños hábitos aporta estabilidad.

Color: azul noche

Amor: reconexión con paciencia

Salud: protege el sistema digestivo con hábitos

Dinero: gasto medido, sin renunciar a lo básico

Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

En Ceuta, con el equinoccio arrancando el otoño, define una prioridad clara en el trabajo, mantén una pauta de salud sostenible y cuida la comunicación en lo afectivo. Son recomendaciones basadas en la lectura astrológica de la jornada y aplicables al ritmo urbano local.

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