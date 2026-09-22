Todos los horarios están en horario peninsular (CET/CEST), vigente en Ceuta. La noche del martes 22 de septiembre de 2026 ofrece opciones informativas y de entretenimiento para distintos ritmos.
Lee tambien: Sueños de libertad: avance del capítulo de hoy, martes 22 de septiembre de 2026
Si vas a salir o a cenar, prioriza programas que terminen antes de tu regreso; si te quedas en casa, elige bloques continuos para no cambiar de canal. En Ceuta, los informativos ayudan a cerrar la jornada y los formatos largos facilitan una noche sin interrupciones.
Para decidir: busca contexto en los informativos o continuidad en los concursos y espacios de ficción.
Lee tambien: Valle Salvaje, avance del capítulo de hoy (martes 22 de septiembre de 2026)
La 1
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’, con Jesús Vázquez
Imprescindibles: Telediario 2 (20:55) para arrancar con información; La revuelta (21:45) si prefieres un tono ligero al inicio del prime time; y la Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’ (23:00) como cierre de entretenimiento. Teledeporte 2 (21:40) es la alternativa para quien siga deporte.
La 2
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 Dispararon al pianista
Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:35) para entrar en modo participación; Cifras y letras (21:25 y 22:00) si quieres un concurso sostenido; y Dispararon al pianista (22:35) para pasar a ficción.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para arrancar; El Hormiguero (21:45) como gran apuesta de entretenimiento; y En tierra lejana (23:00) para cerrar la noche. Antena 3 Noticias 2 (21:00) funciona como bisagra entre información y ocio.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Código 10
Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) para empezar informado; El tiempo (21:00) si necesitas ajustar planes en la ciudad; y Código 10 (23:00) como cierre propio de la cadena. Horizonte (21:10) ofrece una alternativa más analítica.
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 Posible abandono de Asraf Beno
Imprescindibles: Informativos telecinco (21:05) y su cierre (21:25) para el resumen del día; First dates (21:50) si buscas entretenimiento ligero; y Posible abandono de Asraf Beno (23:00) para quien siga ese espacio.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Congelados
Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00 (20:00) para empezar con información; El Intermedio (21:30) si buscas un enfoque más ágil; y Congelados (23:00) como cierre. laSexta Meteo (21:20) es útil para decidir planes nocturnos en Ceuta.
Cierre: qué elegir según tu plan
Si necesitas organizar la noche y no perder el hilo, prioriza informativos en cada cadena (por ejemplo, Telediario 2 (La 1), Antena 3 Noticias 2 (Antena 3), Noticias cuatro (Cuatro), Informativos telecinco (Telecinco) o laSexta Noticias 20:00 (laSexta)).
Si buscas entretenimiento continuo, céntrate en El túnel (23:00 en La 1), El Hormiguero (21:45 en Antena 3) o Código 10 (23:00 en Cuatro) y usa los informativos solo como apoyo puntual.
La parrilla de este martes permite elegir bloque principal y completar la noche con pocos cambios de canal; ajusta la opción elegida al momento en que vuelvas a casa en Ceuta.