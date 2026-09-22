Todos los horarios están en horario peninsular (CET/CEST), vigente en Ceuta. La noche del martes 22 de septiembre de 2026 ofrece opciones informativas y de entretenimiento para distintos ritmos.

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Si vas a salir o a cenar, prioriza programas que terminen antes de tu regreso; si te quedas en casa, elige bloques continuos para no cambiar de canal. En Ceuta, los informativos ayudan a cerrar la jornada y los formatos largos facilitan una noche sin interrupciones.

Para decidir: busca contexto en los informativos o continuidad en los concursos y espacios de ficción.

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La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’, con Jesús Vázquez

Imprescindibles: Telediario 2 (20:55) para arrancar con información; La revuelta (21:45) si prefieres un tono ligero al inicio del prime time; y la Semifinal de ‘El túnel: avanza y gana’ (23:00) como cierre de entretenimiento. Teledeporte 2 (21:40) es la alternativa para quien siga deporte.

La 2

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Dispararon al pianista

Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:35) para entrar en modo participación; Cifras y letras (21:25 y 22:00) si quieres un concurso sostenido; y Dispararon al pianista (22:35) para pasar a ficción.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para arrancar; El Hormiguero (21:45) como gran apuesta de entretenimiento; y En tierra lejana (23:00) para cerrar la noche. Antena 3 Noticias 2 (21:00) funciona como bisagra entre información y ocio.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) para empezar informado; El tiempo (21:00) si necesitas ajustar planes en la ciudad; y Código 10 (23:00) como cierre propio de la cadena. Horizonte (21:10) ofrece una alternativa más analítica.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 Posible abandono de Asraf Beno

Imprescindibles: Informativos telecinco (21:05) y su cierre (21:25) para el resumen del día; First dates (21:50) si buscas entretenimiento ligero; y Posible abandono de Asraf Beno (23:00) para quien siga ese espacio.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Congelados

Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00 (20:00) para empezar con información; El Intermedio (21:30) si buscas un enfoque más ágil; y Congelados (23:00) como cierre. laSexta Meteo (21:20) es útil para decidir planes nocturnos en Ceuta.

Cierre: qué elegir según tu plan

Si necesitas organizar la noche y no perder el hilo, prioriza informativos en cada cadena (por ejemplo, Telediario 2 (La 1), Antena 3 Noticias 2 (Antena 3), Noticias cuatro (Cuatro), Informativos telecinco (Telecinco) o laSexta Noticias 20:00 (laSexta)).

Si buscas entretenimiento continuo, céntrate en El túnel (23:00 en La 1), El Hormiguero (21:45 en Antena 3) o Código 10 (23:00 en Cuatro) y usa los informativos solo como apoyo puntual.

La parrilla de este martes permite elegir bloque principal y completar la noche con pocos cambios de canal; ajusta la opción elegida al momento en que vuelvas a casa en Ceuta.

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