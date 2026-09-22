El programa Espejo Público de Antena 3 vivió un momento de alta tensión este martes 22 de septiembre de 2026, cuando la presentadora Susanna Griso y la activista Hanan Alcalde, conocida mediáticamente como Barbie Gaza, protagonizaron un acalorado enfrentamiento. La discusión se centró en la situación actual de Ceuta, un tema al que el programa ha dedicado una amplia cobertura desde el inicio de la temporada.

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Antes de conectar con Barbie Gaza, el programa incluyó testimonios de vecinos de Ceuta que criticaban la ausencia de la activista en la ciudad durante el último mes. Esto provocó la reacción de Alcalde, quien explicó que había estado ausente debido a su trabajo en un psiquiátrico de Granada y por la necesidad de cuidar de sus padres dependientes. «Todo eso se puede demostrar cuando queráis. Ofrezco los papeles, ustedes lo ven», afirmó en directo.

El conflicto escaló cuando Alcalde acusó a Griso de intentar desacreditarla atacando su intimidad y le pidió que mostrara sororidad. Griso, visiblemente sorprendida, respondió que no había vulnerado la intimidad de la activista y recordó que la discusión se centraba en la crisis migratoria en Ceuta.

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Griso señaló que Alcalde se había presentado como residente en Ceuta durante 25 años, pero que los vecinos no la habían visto durante la reciente crisis. Alcalde cuestionó la relevancia de esta observación respecto a la crisis migratoria, mientras Griso insistía en que la activista se había identificado como parte de la comunidad ceutí.

La discusión alcanzó su punto álgido cuando Alcalde criticó el enfoque periodístico del programa y sugirió que Griso debería haber cortado a una vecina que cuestionó su presencia en Ceuta. Griso, con ironía, invitó a Alcalde a presentar el programa la próxima vez, a lo que la activista respondió que solo exigía respeto.