23 de septiembre: la Iglesia celebra a San Pío de Pietrelcina (1887-1968), presbítero capuchino canonizado por Juan Pablo II en 2002.

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Francesco Forgione, conocido como San Pío, destacó por su dedicación a la oración, la celebración de la misa y el sacramento de la confesión, rasgos que aparecen en las biografías difundidas por la Iglesia.

Nacido en 1887, su vocación se inscribe en el carisma capuchino: vida penitente, sencillez y atención pastoral. Falleció el 23 de septiembre de 1968, fecha que marca su memoria litúrgica.

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San Pío de Pietrelcina (1887-1968)

El religioso, nacido con el nombre de Francesco Forgione, ejerció su ministerio como fraile capuchino y alcanzó notable reconocimiento por la atención a quienes acudían a la confesión y por su vida de oración, según las fuentes hagiográficas.

Su canonización quedó formalizada en 2002 por Juan Pablo II, y desde entonces su nombre figura en el santoral como presbítero capuchino vinculado a la práctica sacramental.

Otros santos que se celebran el 23 de septiembre

San Lino : papa , considerado el segundo obispo de Roma después de San Pedro , con ministerio en el siglo I .

: , considerado el después de , con ministerio en el . San Sosso de Misena : diácono y mártir en Miseno (Campania), martirizado durante las persecuciones contra los cristianos.

: en (Campania), martirizado durante las persecuciones contra los cristianos. Santos Andrés, Juan, Pedro y Antonio : mártires cristianos capturados en Siracusa y martirizados tras ser trasladados al norte de África .

: cristianos capturados en y martirizados tras ser trasladados al . Santos Cristóbal, Antonio y Juan : mártires , vinculados al relato de los cristianos trasladados al norte de África antes de su martirio.

: , vinculados al relato de los cristianos trasladados al norte de África antes de su martirio. Beato Guillermo Way : presbítero y mártir , sacerdote con testimonio durante la evangelización en Tlaxcala (México).

: , sacerdote con testimonio durante la evangelización en (México). Beato Vicente Ballester Far : presbítero y mártir , sacerdote ejecutado durante el reinado de Isabel I de Inglaterra .

: , sacerdote ejecutado durante el reinado de . Beata Ascensión de San José Calasanz Lloret Marco : virgen y mártir , asesinada en 1936 durante la persecución religiosa en España .

: , asesinada en durante la persecución religiosa en . Beato José Stanek : presbítero y mártir , mencionado como religioso ejecutado en el contexto de la persecución.

: , mencionado como religioso ejecutado en el contexto de la persecución. Sacerdote palotino polaco: ejecutado en Varsovia en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

Significado litúrgico y devoción en torno a la confesión

La memoria de San Pío de Pietrelcina se asocia, de forma concreta, con el sacramento de la confesión. Muchas comunidades programan horarios de confesión y celebraciones eucarísticas vinculadas a su festividad.

En Ceuta, la conmemoración figura en las agendas parroquiales y la ciudad pertenece a la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que marca el calendario litúrgico de las parroquias locales.

Para el creyente, el 23 de septiembre sirve como recordatorio práctico de la vida sacramental: misa, confesión y oración personal.

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