23 de septiembre: la Iglesia celebra a San Pío de Pietrelcina (1887-1968), presbítero capuchino canonizado por Juan Pablo II en 2002.
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Francesco Forgione, conocido como San Pío, destacó por su dedicación a la oración, la celebración de la misa y el sacramento de la confesión, rasgos que aparecen en las biografías difundidas por la Iglesia.
Nacido en 1887, su vocación se inscribe en el carisma capuchino: vida penitente, sencillez y atención pastoral. Falleció el 23 de septiembre de 1968, fecha que marca su memoria litúrgica.
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San Pío de Pietrelcina (1887-1968)
El religioso, nacido con el nombre de Francesco Forgione, ejerció su ministerio como fraile capuchino y alcanzó notable reconocimiento por la atención a quienes acudían a la confesión y por su vida de oración, según las fuentes hagiográficas.
Su canonización quedó formalizada en 2002 por Juan Pablo II, y desde entonces su nombre figura en el santoral como presbítero capuchino vinculado a la práctica sacramental.
Otros santos que se celebran el 23 de septiembre
- San Lino: papa, considerado el segundo obispo de Roma después de San Pedro, con ministerio en el siglo I.
- San Sosso de Misena: diácono y mártir en Miseno (Campania), martirizado durante las persecuciones contra los cristianos.
- Santos Andrés, Juan, Pedro y Antonio: mártires cristianos capturados en Siracusa y martirizados tras ser trasladados al norte de África.
- Santos Cristóbal, Antonio y Juan: mártires, vinculados al relato de los cristianos trasladados al norte de África antes de su martirio.
- Beato Guillermo Way: presbítero y mártir, sacerdote con testimonio durante la evangelización en Tlaxcala (México).
- Beato Vicente Ballester Far: presbítero y mártir, sacerdote ejecutado durante el reinado de Isabel I de Inglaterra.
- Beata Ascensión de San José Calasanz Lloret Marco: virgen y mártir, asesinada en 1936 durante la persecución religiosa en España.
- Beato José Stanek: presbítero y mártir, mencionado como religioso ejecutado en el contexto de la persecución.
- Sacerdote palotino polaco: ejecutado en Varsovia en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.
Significado litúrgico y devoción en torno a la confesión
La memoria de San Pío de Pietrelcina se asocia, de forma concreta, con el sacramento de la confesión. Muchas comunidades programan horarios de confesión y celebraciones eucarísticas vinculadas a su festividad.
En Ceuta, la conmemoración figura en las agendas parroquiales y la ciudad pertenece a la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que marca el calendario litúrgico de las parroquias locales.
Para el creyente, el 23 de septiembre sirve como recordatorio práctico de la vida sacramental: misa, confesión y oración personal.