Arranca el lunes 4 de mayo de 2026 con una sensación de enfoque: el cielo favorece los planes concretos y pide orden mental para no dispersar energías. La sintonía general apunta a mejorar rutinas, revisar prioridades y hablar con más claridad en lo afectivo.

En conjunto, es un día para avanzar sin prisa, con pequeñas decisiones que suman. Si hoy te mueves con intención, el trabajo se vuelve más manejable y la salud se beneficia de hábitos simples pero constantes.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu impulso hoy es útil si lo orientas: menos arranque y más dirección. En el amor, la sinceridad te acerca a quien te entiende.

Color: Rojo vivo

Amor: Conversación directa, sin rodeos

Salud: Cuida el descanso; baja el ritmo a tiempo

Dinero: Buen día para negociar

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad vuelve a ti con propuestas prácticas. Si tienes un tema pendiente, hoy es buen momento para cerrarlo con calma.

Color: Verde esmeralda

Amor: Afianzamiento con gestos cotidianos

Salud: Atención a la tensión muscular

Dinero: Controla gastos impulsivos

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápida, pero el cuerpo pide constancia. En el amor, un mensaje breve puede abrir una conversación larga.

Color: Amarillo suave

Amor: Buen momento para aclarar malentendidos

Salud: Hidrátate y ordena tu agenda

Dinero: Lluvia de ideas, evalúa antes de actuar

Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy te favorece la conexión emocional: escuchas mejor y eliges palabras con intención. En el trabajo, tu intuición guía decisiones.

Color: Plata

Amor: Profundidad emocional y reconciliación

Salud: Revisa el estrés acumulado

Dinero: Evita asumir compromisos sin margen

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El lunes te pide protagonismo, pero con buen criterio: brilla más cuando compartes. En el amor, el optimismo es contagioso.

Color: Dorado

Amor: Planes que suman y fortalecen vínculos

Salud: Ventila espacios y muévete con regularidad

Dinero: Oportunidad por iniciativa propia

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión es tu ventaja: hoy detectas lo importante antes que nadie. En el amor, la atención al detalle se convierte en ternura.

Color: Azul marino

Amor: Demuestra con hechos, no con prisas

Salud: Cuida la digestión; evita excesos

Dinero: Revisa números y optimiza procesos

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy se impone el diálogo equilibrado: sabes mediar sin perder tu punto. En lo afectivo, la armonía llega cuando no evitas hablar.

Color: Rosa palo

Amor: Reencuentro o cita con buena química

Salud: Estabilidad emocional y paseos al aire libre

Dinero: Buen momento para ordenar prioridades

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad se transforma en estrategia: lo que parece bloqueo se vuelve plan. En el amor, conviene ir al grano con tacto.

Color: Negro aterciopelado

Amor: Profundiza, pero respeta los tiempos

Salud: Vigila descanso y rutinas nocturnas

Dinero: Recompensa por perseverancia

Número de la suerte: 13

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy la energía social te favorece: una propuesta inesperada puede cambiar tu semana. En el amor, la honestidad suma puntos.

Color: Naranja

Amor: Buen diálogo y planes con movimiento

Salud: Estira y evita sobreesfuerzos

Dinero: Decide con visión; evita improvisar

Número de la suerte: 4

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La jornada premia la responsabilidad: si haces tu parte, el avance llega. En el amor, la constancia se nota más de lo que crees.

Color: Carbón

Amor: Cuidado con el silencio; pregunta y escucha

Salud: Reforzar hábitos: hidratar y comer mejor

Dinero: Paso firme hacia una meta

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad hoy se vuelve práctica: una idea puede aterrizar en resultados. En el amor, sorprende con un gesto diferente.

Color: Turquesa

Amor: Renovación de la relación con complicidad

Salud: Ordena horarios para estabilizar energía

Dinero: Beneficio por innovación o networking

Número de la suerte: 10

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día invita a cuidar lo emocional: te ayudas cuando pides lo que necesitas. En el trabajo, la sensibilidad se convierte en criterio.

Color: Azul suave

Amor: Empatía y conversación que reconforta

Salud: Atención a la energía; evita quedarte sin pausas

Dinero: Vigila gastos en caprichos

Número de la suerte: 1

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Consejo astral para hoy

Conecta tu ambición con una rutina amable: elige una acción concreta para el trabajo, un gesto pequeño para el amor y un hábito saludable que puedas sostener. Así, el lunes 4 de mayo se convierte en una base sólida para la semana.