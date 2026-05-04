Arranca el lunes 4 de mayo de 2026 con una sensación de enfoque: el cielo favorece los planes concretos y pide orden mental para no dispersar energías. La sintonía general apunta a mejorar rutinas, revisar prioridades y hablar con más claridad en lo afectivo.
En conjunto, es un día para avanzar sin prisa, con pequeñas decisiones que suman. Si hoy te mueves con intención, el trabajo se vuelve más manejable y la salud se beneficia de hábitos simples pero constantes.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu impulso hoy es útil si lo orientas: menos arranque y más dirección. En el amor, la sinceridad te acerca a quien te entiende.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Conversación directa, sin rodeos
- Salud: Cuida el descanso; baja el ritmo a tiempo
- Dinero: Buen día para negociar
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad vuelve a ti con propuestas prácticas. Si tienes un tema pendiente, hoy es buen momento para cerrarlo con calma.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Afianzamiento con gestos cotidianos
- Salud: Atención a la tensión muscular
- Dinero: Controla gastos impulsivos
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida, pero el cuerpo pide constancia. En el amor, un mensaje breve puede abrir una conversación larga.
- Color: Amarillo suave
- Amor: Buen momento para aclarar malentendidos
- Salud: Hidrátate y ordena tu agenda
- Dinero: Lluvia de ideas, evalúa antes de actuar
- Número de la suerte: 11
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy te favorece la conexión emocional: escuchas mejor y eliges palabras con intención. En el trabajo, tu intuición guía decisiones.
- Color: Plata
- Amor: Profundidad emocional y reconciliación
- Salud: Revisa el estrés acumulado
- Dinero: Evita asumir compromisos sin margen
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El lunes te pide protagonismo, pero con buen criterio: brilla más cuando compartes. En el amor, el optimismo es contagioso.
- Color: Dorado
- Amor: Planes que suman y fortalecen vínculos
- Salud: Ventila espacios y muévete con regularidad
- Dinero: Oportunidad por iniciativa propia
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión es tu ventaja: hoy detectas lo importante antes que nadie. En el amor, la atención al detalle se convierte en ternura.
- Color: Azul marino
- Amor: Demuestra con hechos, no con prisas
- Salud: Cuida la digestión; evita excesos
- Dinero: Revisa números y optimiza procesos
- Número de la suerte: 5
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Hoy se impone el diálogo equilibrado: sabes mediar sin perder tu punto. En lo afectivo, la armonía llega cuando no evitas hablar.
- Color: Rosa palo
- Amor: Reencuentro o cita con buena química
- Salud: Estabilidad emocional y paseos al aire libre
- Dinero: Buen momento para ordenar prioridades
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad se transforma en estrategia: lo que parece bloqueo se vuelve plan. En el amor, conviene ir al grano con tacto.
- Color: Negro aterciopelado
- Amor: Profundiza, pero respeta los tiempos
- Salud: Vigila descanso y rutinas nocturnas
- Dinero: Recompensa por perseverancia
- Número de la suerte: 13
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Hoy la energía social te favorece: una propuesta inesperada puede cambiar tu semana. En el amor, la honestidad suma puntos.
- Color: Naranja
- Amor: Buen diálogo y planes con movimiento
- Salud: Estira y evita sobreesfuerzos
- Dinero: Decide con visión; evita improvisar
- Número de la suerte: 4
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La jornada premia la responsabilidad: si haces tu parte, el avance llega. En el amor, la constancia se nota más de lo que crees.
- Color: Carbón
- Amor: Cuidado con el silencio; pregunta y escucha
- Salud: Reforzar hábitos: hidratar y comer mejor
- Dinero: Paso firme hacia una meta
- Número de la suerte: 8
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu creatividad hoy se vuelve práctica: una idea puede aterrizar en resultados. En el amor, sorprende con un gesto diferente.
- Color: Turquesa
- Amor: Renovación de la relación con complicidad
- Salud: Ordena horarios para estabilizar energía
- Dinero: Beneficio por innovación o networking
- Número de la suerte: 10
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El día invita a cuidar lo emocional: te ayudas cuando pides lo que necesitas. En el trabajo, la sensibilidad se convierte en criterio.
- Color: Azul suave
- Amor: Empatía y conversación que reconforta
- Salud: Atención a la energía; evita quedarte sin pausas
- Dinero: Vigila gastos en caprichos
- Número de la suerte: 1
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Consejo astral para hoy
Conecta tu ambición con una rutina amable: elige una acción concreta para el trabajo, un gesto pequeño para el amor y un hábito saludable que puedas sostener. Así, el lunes 4 de mayo se convierte en una base sólida para la semana.