El precio de la luz para hoy, lunes 4 de mayo de 2026, se sitúa de media en 0,1423 €/kWh (según los datos disponibles). La jornada deja un patrón claro: hay horas muy baratas durante la tarde y un pico caro concentrado en la franja final.
Si quieres ajustar el consumo doméstico, el punto de partida es sencillo: programa los usos intensivos (lavadora, lavavajillas o cargas de agua caliente cuando sea posible) para las horas más económicas y evita, en la medida de lo posible, el tramo más caro.
Horas clave para ahorrar: barata la tarde y ojo con el pico de la noche
Las cifras de hoy marcan un contraste útil para planificar:
- Hora más barata: 14-15 h, con 0,0438 €/kWh.
- Hora más cara (a evitar): 21-22 h, con 0,2822 €/kWh.
- Franja más económica: se sitúa en torno a 0,04 €/kWh, ideal para concentrar el consumo.
Con este reparto, la estrategia resulta especialmente práctica: la tarde es la aliada para mover electrodomésticos y retrasar tareas que suelan caer en horarios nocturnos. Y por la noche, conviene ser más selectivo con los consumos que no sean imprescindibles.
Cómo evoluciona el precio por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)
Madrugada: los primeros tramos se mantienen en valores moderados, alrededor de los 0,1329 a 0,1496 €/kWh. Es una etapa razonable si tienes que sostener consumos inevitables, pero no es el momento más eficiente para intensificar.
Mañana: la tendencia se vuelve más favorable hacia el mediodía. A primera hora los precios rondan niveles medios (por ejemplo, 09-10 h en 0,1445), y ya en la parte final de la mañana aparece el empuje hacia abajo: 11-12 h (0,1206), 12-13 h (0,1146) y 13-14 h (0,1138).
Tarde: es el tramo ganador. Desde 14-15 h arranca el escalón más barato del día (0,0438 €/kWh) y se mantiene con precios muy bajos durante varias franjas contiguas: 15-16 h (0,0441) y 16-17 h (0,0441). Incluso después, el coste sube pero sigue siendo competitivo frente a la noche (por ejemplo, 17-18 h en 0,0457).
Noche: la situación cambia. La noche empieza con un salto hacia precios más altos: 20-21 h (0,2503) y el pico máximo llega en 21-22 h (0,2822 €/kWh). A partir de 22-23 h (0,2195) y 23-24 h (0,1943), el precio baja, pero se mantiene por encima de los tramos más ventajosos de la tarde.
Precio de la luz por horas (lunes 4 de mayo de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1496 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1416 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1356 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1329 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.133 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1388 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.1479 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1757 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.1885 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.1445 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1615 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1206 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1146 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1138 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0438 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0441 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0441 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.0457 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1191 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.1736 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2503 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.2822 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.2195 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.1943 €/kWh