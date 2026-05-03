El precio de la luz para hoy, lunes 4 de mayo de 2026, se sitúa de media en 0,1423 €/kWh (según los datos disponibles). La jornada deja un patrón claro: hay horas muy baratas durante la tarde y un pico caro concentrado en la franja final.

Si quieres ajustar el consumo doméstico, el punto de partida es sencillo: programa los usos intensivos (lavadora, lavavajillas o cargas de agua caliente cuando sea posible) para las horas más económicas y evita, en la medida de lo posible, el tramo más caro.

Horas clave para ahorrar: barata la tarde y ojo con el pico de la noche

Las cifras de hoy marcan un contraste útil para planificar:

Hora más barata: 14-15 h , con 0,0438 €/kWh .

, con . Hora más cara (a evitar): 21-22 h , con 0,2822 €/kWh .

, con . Franja más económica: se sitúa en torno a 0,04 €/kWh, ideal para concentrar el consumo.

Con este reparto, la estrategia resulta especialmente práctica: la tarde es la aliada para mover electrodomésticos y retrasar tareas que suelan caer en horarios nocturnos. Y por la noche, conviene ser más selectivo con los consumos que no sean imprescindibles.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: los primeros tramos se mantienen en valores moderados, alrededor de los 0,1329 a 0,1496 €/kWh. Es una etapa razonable si tienes que sostener consumos inevitables, pero no es el momento más eficiente para intensificar.

Mañana: la tendencia se vuelve más favorable hacia el mediodía. A primera hora los precios rondan niveles medios (por ejemplo, 09-10 h en 0,1445), y ya en la parte final de la mañana aparece el empuje hacia abajo: 11-12 h (0,1206), 12-13 h (0,1146) y 13-14 h (0,1138).

Tarde: es el tramo ganador. Desde 14-15 h arranca el escalón más barato del día (0,0438 €/kWh) y se mantiene con precios muy bajos durante varias franjas contiguas: 15-16 h (0,0441) y 16-17 h (0,0441). Incluso después, el coste sube pero sigue siendo competitivo frente a la noche (por ejemplo, 17-18 h en 0,0457).

Noche: la situación cambia. La noche empieza con un salto hacia precios más altos: 20-21 h (0,2503) y el pico máximo llega en 21-22 h (0,2822 €/kWh). A partir de 22-23 h (0,2195) y 23-24 h (0,1943), el precio baja, pero se mantiene por encima de los tramos más ventajosos de la tarde.

Precio de la luz por horas (lunes 4 de mayo de 2026)