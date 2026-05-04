Este lunes 4 de mayo de 2026, el tiempo en España viene condicionado por la nubosidad y, en muchas zonas, por la presencia de lluvia. Según los datos municipales divulgados por AEMET, las probabilidades de precipitación son especialmente altas en el norte peninsular y en áreas del centro, mediterráneo y Baleares, mientras que en Ceuta y las islas Canarias predominan cielos con menor riesgo de lluvia. A continuación, repasamos la situación por zonas.

Norte peninsular

En el norte, el cielo se mantiene cargado de nubes y la lluvia aparece como la protagonista del día. En Bilbao (máx 17°C / mín 11°C), se espera cubierto con lluvia, con viento del O 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. En Coruña (A) (máx 16°C / mín 10°C), la jornada transcurre con nuboso con lluvia, viento del O 15 km/h y también probabilidad de lluvia 100%.

De acuerdo con AEMET, la combinación de nubosidad persistente y precipitaciones es coherente con el patrón de inestabilidad que afecta a esta franja del país, con temperaturas suaves para la época.

Centro peninsular

En el centro peninsular, la situación apunta a cielos muy nubosos y lluvia de forma bastante marcada. En Madrid (máx 19°C / mín 10°C), se registran intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del SO 20 km/h y probabilidad de lluvia 85%. En Zaragoza (máx 24°C / mín 12°C), el pronóstico indica muy nuboso con lluvia, con viento del SE 5 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

A nivel divulgativo, se observa una diferencia dentro de la propia zona: Madrid mantiene la lluvia más intermitente, mientras que Zaragoza concentra la precipitación con mayor certeza, según las probabilidades publicadas por AEMET.

Sur peninsular

En el sur, la nubosidad se modula entre intervalos y episodios más benignos, aunque con viento relevante en algunos puntos. En Ceuta (máx 20°C / mín 16°C), el día se presenta poco nuboso, con viento del O 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%. En Sevilla (máx 26°C / mín 13°C), predomina intervalos nubosos, con viento del SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 10%.

En términos meteorológicos, el riesgo de lluvia es bajo en estas capitales, con temperaturas agradables y un papel destacado del viento, especialmente en el Estrecho.

Mediterráneo

La franja mediterránea se mueve entre el aumento de la nubosidad y la lluvia, con probabilidades altas en el área barcelonesa. En Barcelona (máx 22°C / mín 14°C), se prevé muy nuboso con lluvia, con viento del O 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. En València (máx 27°C / mín 14°C), el pronóstico señala intervalos nubosos, con viento del E 15 km/h y probabilidad de lluvia 45%.

Conforme a AEMET, el contraste resulta claro: en Barcelona la lluvia aparece como un hecho prácticamente asegurado, mientras que en València es más plausible como posibilidad que como evento seguro.

Islas Baleares

En Baleares, las condiciones se inclinan hacia cielos cargados y lluvia. En Palma (máx 22°C / mín 15°C), se esperan muy nuboso con lluvia, con viento del SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

De acuerdo con los datos municipales consultados, el día en la capital balear se desarrollará con un ambiente húmedo y presencia continuada de precipitación.

Islas Canarias

En Canarias, el panorama es más estable y con menor riesgo de lluvia, al menos en las capitales y áreas consideradas en la información disponible. En Las Palmas de Gran Canaria (máx 23°C / mín 19°C), se prevé poco nuboso, con viento del NE 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Así, el día canario se perfila con mejor sensación general, mientras que el resto del país mantiene un componente más inestable en distintas regiones.

Recomendaciones

Si se viaja hacia el norte peninsular , el centro o el mediterráneo , conviene llevar paraguas o impermeable: en Bilbao, Zaragoza, Barcelona y Palma la probabilidad de lluvia es 100% según AEMET.

, el o el , conviene llevar paraguas o impermeable: en Bilbao, Zaragoza, Barcelona y Palma la según AEMET. En Ceuta y Sevilla , el riesgo es bajo (0% y 10% respectivamente), pero el viento puede condicionar la sensación térmica.

y , el riesgo es bajo (0% y 10% respectivamente), pero el puede condicionar la sensación térmica. Para el resto de jornadas, mantén la planificación flexible: en Madrid la lluvia figura como escasa (85% de probabilidad), y en València el riesgo es moderado (45%).

En conjunto, el lunes 4 de mayo muestra un país con contrastes: mayor incertidumbre y precipitación en buena parte del interior, litoral y Baleares, y un tiempo más benigno en el sur y con cielo más despejado en Canarias. Las cifras proceden de la información municipal pública y reflejan la previsión de AEMET para cada capital.