Sábado 5 de septiembre de 2026: jornada propicia para tomar decisiones prácticas; prioriza una tarea clave y explica lo importante con claridad.

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Organiza prioridades, retoma hábitos saludables y evita urgencias que provoquen desgaste. Un paso a la vez te dará más resultados que acelerar procesos: mide el esfuerzo en lo laboral, comunica con sinceridad en lo afectivo y reserva tiempo para descansar. Pequeños límites bien puestos mejoran la estabilidad del día.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Modera el empuje; organiza tareas por prioridad para evitar choques innecesarios.

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Color: Rojo ladrillo

Amor: Conversación con sinceridad, sin prisa

Salud: Buen día para estirar y regular el descanso

Dinero: Evita compras impulsivas de última hora

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad te favorece si reorganizas el tiempo; menos prisa, más criterio para revisar gastos fijos y tensión muscular en cuello.

Color: Verde salvia

Amor: Se afianza el vínculo con un gesto constante

Salud: Cuidado con la tensión en cuello y hombros

Dinero: Buena gestión si revisas gastos fijos

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va rápido: favorecen reuniones breves y mensajes pensados; mantén el foco para que el plan no se deshilache.

Color: Azul eléctrico

Amor: Atracción por lo espontáneo, pero con respeto

Salud: Atenúa el estrés con respiración guiada

Dinero: Puede llegar un ajuste favorable en facturas

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Escucha más y explica con claridad: pedir apoyo sin dramatizar te acerca a soluciones concretas.

Color: Blanco roto

Amor: Recuperas cercanía con una conversación íntima

Salud: Prioriza comidas regulares y agua

Dinero: Señales de mejora si ordenas prioridades

Número de la suerte: 3

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillas más con actitud generosa que con imponencia; esa postura abre puertas en trabajo y afectos.

Color: Dorado antiguo

Amor: Buen momento para reafirmar lo que sientes

Salud: Vigila el calor y la energía dispersa

Dinero: Pueden surgir oportunidades por recomendación

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Ordenar detalles hoy da resultados palpables: estructura tareas y notarás alivio mañana.

Color: Gris perla

Amor: Tono amable; el cariño se nota en lo cotidiano

Salud: Revisa postura y cuida la higiene del sueño

Dinero: Buen día para comparar y negociar

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Mueve las piezas con tacto y evita convertir diferencias en discusión; la armonía sale de acuerdos claros.

Color: Rosa cuarzo

Amor: Más afinidad si escuchas sin preparar respuesta

Salud: Atención a la respiración y al ritmo de caminata

Dinero: Evita decisiones por influencia externa

Número de la suerte: 2

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Canaliza tu intensidad hacia una meta concreta; honestidad sin interrogatorios mejora la confianza.

Color: Negro azabache

Amor: Verdades a tiempo; recuperas confianza

Salud: Cuida el descanso para soltar la tensión

Dinero: Buena intuición para detectar riesgos

Número de la suerte: 15

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Permítete probar algo distinto: las conversaciones de hoy pueden abrir caminos y presentar personas útiles.

Color: Azul zafiro

Amor: Risas y planes cortos: buen pronóstico

Salud: Hidratación y movimiento moderado

Dinero: Organización para que no se escape el presupuesto

Número de la suerte: 5

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Prioriza una sola tarea importante: tu disciplina será más eficaz si concentras recursos en ese objetivo.

Color: Marrón cuero

Amor: Señales de compromiso si mantienes coherencia

Salud: Revisa articulaciones; agenda una rutina suave

Dinero: Paso sólido si revisas contratos o gastos

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad rinde cuando se aplica a lo práctico; sorprende con ideas útiles sin desconectar del entorno cercano.

Color: Turquesa

Amor: Se valora la libertad con acuerdos claros

Salud: Cuida pantallas y energía; haz pausas

Dinero: Puede convenir posponer una decisión

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Deja que la intuición guíe, pero traduce impulsos en acciones pequeñas y concretas para no dispersarte.

Color: Lila suave

Amor: Dulzura con límites; mejora el diálogo

Salud: Atención a la somnolencia; regula horarios

Dinero: Revisa suscripciones y gastos recurrentes

Número de la suerte: 8

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Consejo astral para hoy

Define una prioridad en el trabajo, mantén rutinas de salud y deja que el afecto avance con un gesto concreto. Si algo se complica, respira y responde desde la claridad.

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