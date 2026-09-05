Sábado 5 de septiembre de 2026: jornada propicia para tomar decisiones prácticas; prioriza una tarea clave y explica lo importante con claridad.
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Organiza prioridades, retoma hábitos saludables y evita urgencias que provoquen desgaste. Un paso a la vez te dará más resultados que acelerar procesos: mide el esfuerzo en lo laboral, comunica con sinceridad en lo afectivo y reserva tiempo para descansar. Pequeños límites bien puestos mejoran la estabilidad del día.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Modera el empuje; organiza tareas por prioridad para evitar choques innecesarios.
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- Color: Rojo ladrillo
- Amor: Conversación con sinceridad, sin prisa
- Salud: Buen día para estirar y regular el descanso
- Dinero: Evita compras impulsivas de última hora
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad te favorece si reorganizas el tiempo; menos prisa, más criterio para revisar gastos fijos y tensión muscular en cuello.
- Color: Verde salvia
- Amor: Se afianza el vínculo con un gesto constante
- Salud: Cuidado con la tensión en cuello y hombros
- Dinero: Buena gestión si revisas gastos fijos
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente va rápido: favorecen reuniones breves y mensajes pensados; mantén el foco para que el plan no se deshilache.
- Color: Azul eléctrico
- Amor: Atracción por lo espontáneo, pero con respeto
- Salud: Atenúa el estrés con respiración guiada
- Dinero: Puede llegar un ajuste favorable en facturas
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Escucha más y explica con claridad: pedir apoyo sin dramatizar te acerca a soluciones concretas.
- Color: Blanco roto
- Amor: Recuperas cercanía con una conversación íntima
- Salud: Prioriza comidas regulares y agua
- Dinero: Señales de mejora si ordenas prioridades
- Número de la suerte: 3
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Brillas más con actitud generosa que con imponencia; esa postura abre puertas en trabajo y afectos.
- Color: Dorado antiguo
- Amor: Buen momento para reafirmar lo que sientes
- Salud: Vigila el calor y la energía dispersa
- Dinero: Pueden surgir oportunidades por recomendación
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Ordenar detalles hoy da resultados palpables: estructura tareas y notarás alivio mañana.
- Color: Gris perla
- Amor: Tono amable; el cariño se nota en lo cotidiano
- Salud: Revisa postura y cuida la higiene del sueño
- Dinero: Buen día para comparar y negociar
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Mueve las piezas con tacto y evita convertir diferencias en discusión; la armonía sale de acuerdos claros.
- Color: Rosa cuarzo
- Amor: Más afinidad si escuchas sin preparar respuesta
- Salud: Atención a la respiración y al ritmo de caminata
- Dinero: Evita decisiones por influencia externa
- Número de la suerte: 2
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Canaliza tu intensidad hacia una meta concreta; honestidad sin interrogatorios mejora la confianza.
- Color: Negro azabache
- Amor: Verdades a tiempo; recuperas confianza
- Salud: Cuida el descanso para soltar la tensión
- Dinero: Buena intuición para detectar riesgos
- Número de la suerte: 15
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Permítete probar algo distinto: las conversaciones de hoy pueden abrir caminos y presentar personas útiles.
- Color: Azul zafiro
- Amor: Risas y planes cortos: buen pronóstico
- Salud: Hidratación y movimiento moderado
- Dinero: Organización para que no se escape el presupuesto
- Número de la suerte: 5
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Prioriza una sola tarea importante: tu disciplina será más eficaz si concentras recursos en ese objetivo.
- Color: Marrón cuero
- Amor: Señales de compromiso si mantienes coherencia
- Salud: Revisa articulaciones; agenda una rutina suave
- Dinero: Paso sólido si revisas contratos o gastos
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu creatividad rinde cuando se aplica a lo práctico; sorprende con ideas útiles sin desconectar del entorno cercano.
- Color: Turquesa
- Amor: Se valora la libertad con acuerdos claros
- Salud: Cuida pantallas y energía; haz pausas
- Dinero: Puede convenir posponer una decisión
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Deja que la intuición guíe, pero traduce impulsos en acciones pequeñas y concretas para no dispersarte.
- Color: Lila suave
- Amor: Dulzura con límites; mejora el diálogo
- Salud: Atención a la somnolencia; regula horarios
- Dinero: Revisa suscripciones y gastos recurrentes
- Número de la suerte: 8
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Consejo astral para hoy
Define una prioridad en el trabajo, mantén rutinas de salud y deja que el afecto avance con un gesto concreto. Si algo se complica, respira y responde desde la claridad.