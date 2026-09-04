Este viernes la pugna en prime time enfrenta entretenimiento (Pasapalabra, First Dates, El Mago Pop) contra investigación y noticias (Equipo de Investigación, Telediario, deportes).
Lee tambien: Sueños de Libertad: avance del capítulo de hoy viernes, 4 de septiembre de 2026
La decisión se resume en dos preguntas: ¿quieres ritmo inmediato o profundidad? La oferta A apuesta por formatos con público, concursos y citas televisivas que enganchan al minuto. La oferta B prioriza reportajes, investigación y tertulias que explican y contextualizan. En una noche como esta, combinar ambas opciones reduce el riesgo de apagar la tele a mitad de emisión.
Propuesta práctica: arranca con algo ágil (Pasapalabra o First Dates) y reserva la segunda parte de la noche para un programa de largo recorrido (Equipo de Investigación o Viaje al centro de la tele).
Lee tambien: Valle Salvaje: avance del capítulo de hoy viernes, 4 de septiembre de 2026
La 1
La 1: de la información al “viaje” televisivo
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 22:00 Viaje al centro de la tele
- 23:00 Viaje al centro de la tele
- 00:15 Viaje al centro de la tele
- 01:10 Viaje al centro de la tele
Imprescindibles: Viaje al centro de la tele en varios pases (22:00, 23:00, 00:15, 01:10) si quieres repetir y atrapar matices; Telediario 2 (20:55) para situarte antes del entretenimiento y Teledeporte 2 (21:50) si prefieres empezar con deporte.
La 2
La 2: concurso, cultura pop y un salto a lo real
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 El Mago Pop
- 22:50 Historia de nuestro cine
- 23:05 The Pelayos
- 01:45 El hombre que robó el cerebro de Einstein
Imprescindibles: Cifras y letras (21:30 y 22:00) para quien busque un reto tranquilo; El Mago Pop (22:35) aporta el giro de diversión.
Antena 3
Antena 3: del juego al “¿quién es quién?” y el descanso con cine
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 “¿Quién es quien?”, con Elena Irureta
- 00:00 Villaviciosa de al lado
- 01:30 Cine
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) como enganche; si buscas otra sensación, “¿Quién es quien?”, con Elena Irureta (22:10) ofrece un cambio de ritmo; Cine (01:30) cierra la noche para quien prefiera desconectar.
Cuatro
Cuatro: cita, actualidad y un thriller que pica
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:40 El desmarque Cuatro
- 20:55 El tiempo
- 21:20 First Dates
- 21:45 Marine Vacth protagoniza ‘Unidad Alpha’
- 23:55 Diamante de sangre
Imprescindibles: First Dates (21:20) para entretenimiento ligero; ‘Unidad Alpha’ (21:45) sube la intensidad; Diamante de sangre (23:55) mantiene la tensión nocturna.
Telecinco
Telecinco: humor, información y un cierre con sabor a viernes
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First Dates
- 23:55 ¡De viernes!
Imprescindibles: First Dates (21:50) si te interesa otra versión del formato de citas; Informativos Telecinco (21:00) sirve de ancla informativa; ¡De viernes! (23:55) es el cierre ideal para quienes buscan fiesta y humor.
laSexta
laSexta: noticias, deporte y el bloque fuerte de investigación
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 00:30 Equipo de Investigación
- 01:30 Equipo de Investigación
Imprescindibles: Equipo de Investigación (22:30, 23:30, 00:30, 01:30) si optas por la noche de análisis; antes, laSexta Noticias 20:00 (20:00) y laSexta Columna (21:30) ayudan a contextualizar.
Comparativa final: opción A vs B (y cuál elegir)
Opción A (ritmo rápido): salta a Pasapalabra (20:00) o First Dates (21:20/21:50) y remata con Cine (01:30) o un cierre de viernes.
Opción B (mirada analítica): empieza con Telediario 2 o laSexta Noticias y deja la noche para Equipo de Investigación o Viaje al centro de la tele.
Si hoy quieres contexto y explicaciones, apuesta por laSexta desde las 22:30. Si buscas nostalgia televisiva y formatos clásicos, La 1 con ‘Viaje al centro de la tele’ es la opción más segura.