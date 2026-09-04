5 de septiembre: la Iglesia recuerda a Santa Teresa de Calcuta, fallecida el 5 de septiembre de 1997; fue beatificada el 19 de octubre de 2003 y canonizada por el papa Francisco el 4 de septiembre de 2016.

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Fundadora de las Misioneras de la Caridad en 1950, Teresa dedicó su vida a la atención directa de los más vulnerables: enfermos, moribundos y personas sin hogar. Su modelo organizó hogares para los últimos y promovió la atención personal y sostenida por encima de la ayuda puntual.

Santa Teresa de Calcuta

Santa Teresa de Calcuta —nacida Agnes Gonxha Bojaxhiu— es conocida por convertir en institución su llamada a la caridad práctica. La congregación que creó continúa presente en numerosos países con actividades de asistencia social y sanitaria.

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Su estilo subrayaba la disponibilidad cotidiana: voluntarias y religiosas asumían cuidados prolongados en hospitales, leproserías y centros de acogida. Ese enfoque marcó el perfil público de la comunidad y condicionó las expectativas sobre el servicio directo a quienes sufren.

Ceuta forma parte de la diócesis de Cádiz y Ceuta, cuyo calendario litúrgico incorpora la memoria de los santos del día; el 5 de septiembre combina la conmemoración de Santa Teresa de Calcuta con varias memorias martiriales y monásticas.

Otros santos que se celebran el 5 de septiembre

Santos Aconto, Nono, Herculano y Taurino : mártires cuyo recuerdo sostiene la memoria del testimonio cristiano.

: cuyo recuerdo sostiene la memoria del testimonio cristiano. San Quinto de Capua : mártir , venerado por su fidelidad en tiempos de persecución.

: , venerado por su fidelidad en tiempos de persecución. Santos Urbano, Teodoro y Menedemo y compañeros : mártires (año 370 ), ejemplo de constancia en la fe.

: (año ), ejemplo de constancia en la fe. San Bertino de Sithin : abad (698), vinculado a la vida monástica y al gobierno espiritual.

: (698), vinculado a la vida monástica y al gobierno espiritual. San Alperto de Butrium : abad (1073), recordado por su papel en la tradición monástica medieval.

: (1073), recordado por su papel en la tradición monástica medieval. Beato Juan Bueno de Siponto : abad (siglo XII ), figura contemplada con veneración en la historia religiosa local.

: (siglo ), figura contemplada con veneración en la historia religiosa local. Beato Guillermo Browne : mártir (1605), asociado al testimonio cristiano en época de persecuciones.

: (1605), asociado al testimonio cristiano en época de persecuciones. Beato Florencio Dumontet de Cardaillac : presbítero y mártir (1794), reconocido por su entrega hasta el final.

: y (1794), reconocido por su entrega hasta el final. Santos Pedro Nguyen Van Tu y José Hoang Luong Canh : mártires (1838), ejemplo de fidelidad en contextos adversos.

: (1838), ejemplo de fidelidad en contextos adversos. Beata María de los Apóstoles: primera beata salvatoriana, destacada por su lugar en la historia del carisma.

Significado litúrgico y devociones del 5 de septiembre

La jornada reúne santidad reciente y memoria martirial: junto a las figuras de vida monástica y martirio aparece la presencia contemporánea de Santa Teresa de Calcuta, cuyo testimonio pone el acento en la caridad operativa.

En celebraciones comunitarias se suele recordar tanto la entrega de los mártires como la atención a los pobres que Teresa promovió, entendida como continuidad de la práctica cristiana más que como acto aislado.

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