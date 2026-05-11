Esta semana, del 11 al 17 de mayo de 2026, Sagitario entra en una fase de decisiones prácticas: lo que empieces ahora puede ordenar tu mes. La energía favorece los acuerdos claros, la conversación directa y la organización de tareas pendientes. Si buscas señales, las verás en detalles cotidianos: un mensaje oportuno, una propuesta que encaja o una condición que por fin queda definida.

Amor y relaciones

El 11 y 12 de mayo se abren como días de acercamiento: tu manera de explicar lo que necesitas será clave para evitar malentendidos. En relaciones estables, conviene pasar de “ideas” a “planes”; proponer una salida concreta o un objetivo compartido ayuda a que el vínculo gane impulso.

Entre el 13 y 15 aparece una intensidad emocional que pide honestidad. Si estás en soltería, tu carisma se activa con más fuerza en entornos donde haya movimiento: actividades al aire libre, planes culturales o encuentros espontáneos. No te cierres a lo diferente, aunque al principio te parezca “impredecible”.

El 16 y 17 favorecen el cierre de asuntos pendientes: conversaciones calmadas, acuerdos de convivencia o definiciones sobre expectativas. Tu mejor estrategia es escuchar antes de responder y usar el humor como puente.

Trabajo y finanzas

En el trabajo, la semana mejora especialmente desde el 12, cuando las tareas pendientes empiezan a “tomar forma”. Habrá conversaciones con alguien influyente o con quien llevas tiempo coordinándote. Sagitario destaca por su visión, pero esta semana conviene acompañarla con fechas, prioridades y un plan medible.

El 14 y 15 de mayo son propicios para negociar: pedir recursos, ajustar horarios o revisar objetivos. Si gestionas un proyecto, revisa los costes antes de comprometerte con más alcance. En finanzas, evita decisiones rápidas impulsadas por entusiasmo; el equilibrio llega cuando comparas opciones y confirmas condiciones por escrito.

Hacia el 16 aumenta la capacidad para resolver y delegar. Si has estado cargando demasiado, esta etapa te invita a repartir. La ganancia no solo será económica: también será de tiempo y tranquilidad.

Salud y bienestar

Tu energía física responde bien a la rutina, no tanto a la improvisación. Los 13 y 14 pide atención al descanso: si duermes “a ratos”, lo notarás en concentración y en la paciencia con los demás. Ajusta horarios y coloca una pausa real en tu día.

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El 16 y 17 favorecen el movimiento: caminar, estiramientos y actividades que te saquen del modo automático. Una estrategia útil es elegir un hábito pequeño y constante (hidratación, movilidad o alimentación más ordenada) y mantenerlo hasta el final de la semana.

Días clave de la semana

Lunes 11 de mayo: primer empuje para conversaciones con intención; ideal para aclarar expectativas en amor o para encarrilar un tema laboral pendiente.

primer empuje para conversaciones con intención; ideal para aclarar expectativas en amor o para encarrilar un tema laboral pendiente. Miércoles 13 de mayo: sensibilidad al detalle; buen momento para revisar prioridades y detectar qué te está restando energía (y corregirlo).

sensibilidad al detalle; buen momento para revisar prioridades y detectar qué te está restando energía (y corregirlo). Viernes 15 de mayo: negociación y acuerdos: tu discurso funciona si lo sostienes con hechos y propuestas concretas para trabajo y finanzas.

Consejo semanal para Sagitario

Deja que tu valentía avance con estructura: esta semana no se trata solo de soñar, sino de aterrizar. Responde con claridad, cuida tu descanso y convierte las oportunidades en decisiones. Si mantienes el ritmo y eliges lo que te suma, del 11 al 17 de mayo de 2026 te va a quedar la sensación de haber ganado terreno.