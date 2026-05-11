El precio de la luz hoy lunes, 11 de mayo de 2026, registra una fuerte subida para los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, conocido como PVPC, y para aquellos usuarios con tarifas indexadas al mercado eléctrico. La electricidad alcanza un precio medio de 135,70 euros por megavatio hora, lo que supone un encarecimiento del 62,07% respecto al domingo, cuando la media se situó en 83,73 euros/MWh, según los datos difundidos por Red Eléctrica y recogidos por medios especializados en consumo.

La jornada estará marcada por una gran diferencia entre las horas centrales del día y la noche. La franja más económica se concentrará por la tarde, mientras que el tramo más caro llegará entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el precio alcanzará los 345,54 euros/MWh.

Este dato corresponde al PVPC, que no debe confundirse con el precio del mercado mayorista publicado por OMIE. El precio mayorista para este lunes se sitúa en 52,66 euros/MWh, una referencia más baja porque no incluye conceptos regulados como peajes, cargos e impuestos que sí forman parte del coste final que afecta al consumidor.

La hora más barata para poner la lavadora o cargar dispositivos

La hora más barata de la luz este lunes será de 16:00 a 17:00 horas, con un precio de 56,56 euros/MWh. También conviene aprovechar el tramo comprendido entre las 14:00 y las 18:00 horas, ya que será la única ventana del día con precios por debajo de los 60 euros/MWh.

Este comportamiento responde al mayor peso de la generación solar durante las horas centrales de la tarde, que suele rebajar el coste eléctrico cuando hay suficiente producción renovable.

La hora más cara de la luz hoy

El momento más caro del día llegará entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el precio de la electricidad subirá hasta los 345,54 euros/MWh. Además, la tarde-noche será especialmente desfavorable para los hogares, con varios tramos por encima de los 200 euros/MWh.

En total, 18 franjas horarias superarán los 100 euros/MWh, por lo que se recomienda evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante la noche, especialmente horno, secadora, lavavajillas, plancha o sistemas de climatización.

Precio de la luz por horas hoy lunes 11 de mayo de 2026

Estos son los precios del PVPC por horas para este lunes:

00:00 a 01:00: 104,45 euros/MWh

01:00 a 02:00: 101,52 euros/MWh

02:00 a 03:00: 106,54 euros/MWh

03:00 a 04:00: 103,72 euros/MWh

04:00 a 05:00: 92,99 euros/MWh

05:00 a 06:00: 108,20 euros/MWh

06:00 a 07:00: 103,14 euros/MWh

07:00 a 08:00: 125,51 euros/MWh

08:00 a 09:00: 135,09 euros/MWh

09:00 a 10:00: 92,77 euros/MWh

10:00 a 11:00: 142,77 euros/MWh

11:00 a 12:00: 128,14 euros/MWh

12:00 a 13:00: 128,59 euros/MWh

13:00 a 14:00: 125,99 euros/MWh

14:00 a 15:00: 57,65 euros/MWh

15:00 a 16:00: 56,80 euros/MWh

16:00 a 17:00: 56,56 euros/MWh

17:00 a 18:00: 57,06 euros/MWh

18:00 a 19:00: 152,41 euros/MWh

19:00 a 20:00: 221,38 euros/MWh

20:00 a 21:00: 273,90 euros/MWh

21:00 a 22:00: 345,54 euros/MWh

22:00 a 23:00: 231,67 euros/MWh

23:00 a 24:00: 204,40 euros/MWh

Qué tener en cuenta para ahorrar en la factura

Para reducir el impacto de esta subida, los consumidores deben concentrar el mayor consumo posible entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se registran los precios más bajos de la jornada. En cambio, conviene evitar el consumo intensivo entre las 19:00 y las 23:00 horas, especialmente en el pico de las 21:00 a las 22:00 horas.

Red Eléctrica recuerda que el PVPC se publica cada día con precios horarios para los consumidores acogidos a la tarifa regulada y que, desde enero de 2024, su cálculo incorpora una nueva metodología que combina referencias del mercado diario, mercados a plazo, servicios de ajuste y otros conceptos regulados.

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En la tarifa 2.0TD, los periodos horarios se dividen en valle, llano y punta. De lunes a viernes, el periodo punta se aplica de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas; el llano, de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00; y el valle, de 00:00 a 8:00 horas, además de fines de semana y festivos nacionales.

La subida de este lunes vuelve a poner el foco en la importancia de revisar los hábitos de consumo eléctrico. En jornadas con tanta diferencia entre franjas, desplazar tareas domésticas a las horas más baratas puede marcar una diferencia relevante en la factura mensual.