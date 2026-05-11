‘Valle Salvaje’ afronta una semana clave en La 1 con los capítulos 412 al 416, que se emitirán del lunes 11 al viernes 15 de mayo. La ficción de época intensifica sus tramas en la recta final de su tercera temporada, marcada por la desaparición de Leonor y la pequeña María, las tensiones familiares y el creciente enfrentamiento entre Rafael, Alejo y José Luis. RTVE ya ha confirmado que la serie continuará inmediatamente después con una cuarta temporada.

La semana comienza con la Casa Grande sumida en la incertidumbre. Leonor sigue desaparecida y la preocupación aumenta entre los habitantes del palacio. Mientras tanto, Bárbara se enfrenta a Victoria por intentar intervenir en su vida y en la de Pedrito. Luisa, por su parte, encara a Alejo después de sus palabras a Enriqueta, una situación que vuelve a poner en duda la confianza entre ambos.

En el capítulo del martes 12 de mayo, Rafael pide ayuda a Victoria y Enriqueta, aunque sus verdaderas intenciones no están del todo claras. Al mismo tiempo, Hernando y José Luis presionan al duque para que se aleje de Dámaso, quien intenta ganarse su confianza con una actitud aparentemente leal. La tensión crecerá al final del episodio con la llegada de una misiva urgente para el marqués, cuyo contenido amenaza con alterar los equilibrios dentro del valle.

El miércoles 13 de mayo, Don Hernando se defiende con firmeza y lanza una acusación que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Alejo, cada vez más acorralado, decide enfrentarse finalmente a Braulio. Sin embargo, el gran giro llegará durante la noche, cuando Leonor regrese al Valle de forma inesperada y acompañada por Rosalía, una joven cuya presencia despierta nuevas preguntas. Ambas entrarán a hurtadillas en la habitación de Rafael, abriendo una nueva incógnita en la historia.

El jueves 14 de mayo, Don Hernando expulsará a Leonor y Rosalía de la Casa Grande sin contemplaciones. En paralelo, Luisa evitará que Bárbara cometa una imprudencia al intentar buscar al niño que podrían estar ocultando las parteras. Mientras tanto, José Luis tratará de frenar a Rafael, aunque todo apunta a que su hijo ya ha tomado partido y ha elegido de qué lado quiere estar.

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La semana concluirá el viernes 15 de mayo con Rafael negándose a readmitir a Leonor, pese a los ruegos de Rosalía. Hernando presionará a Victoria para obtener más información sobre la muerte de los bandidos, mientras otra persona descubrirá, a través de Luisa y Bárbara, la verdad sobre el hijo de Adriana. Este nuevo secreto compartido amenaza con abrir otro frente de conflicto en la Casa Grande.

Con desapariciones, regresos inesperados y alianzas cada vez más frágiles, ‘Valle Salvaje’ encara una semana de alto voltaje en la sobremesa de La 1. El retorno de Leonor, lejos de calmar las aguas, promete sacudir aún más la vida en palacio y preparar el terreno para nuevos enfrentamientos familiares.