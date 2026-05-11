‘Sueños de libertad’ afronta una nueva semana cargada de tensión, secretos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios personajes. La serie diaria de Antena 3, producida por Diagonal TV, emitirá del lunes 11 al viernes 15 de mayo los capítulos 557 al 561, con una de las tramas más esperadas por los seguidores: el regreso de Fina a la Colonia.

La ficción, consolidada como una de las grandes apuestas de la sobremesa televisiva, volverá a situar en el centro de la historia los conflictos familiares, las sospechas empresariales y los dilemas sentimentales que rodean a los trabajadores de Perfumerías de la Reina.

La semana comienza con Pablo y Nieves decididos a hablar con sus hijos, mientras Begoña descubre que es el cumpleaños de Eduardo. Al mismo tiempo, Tasio pone fin de manera definitiva a su relación con Paula, dejando claro que no hay vuelta atrás.

Uno de los momentos más delicados llegará con Gorito, que sufre una crisis de asma delante de Álvaro y Salva. La situación se complica aún más para Marta, que cree que Fina ha fallecido, una idea que la deja completamente hundida. Por otro lado, Valentina recibe una llamada inesperada que podría abrir una nueva trama en la serie.

En el capítulo del martes 12 de mayo, la relación entre Claudia y Miguel parece mejorar, mientras Don Agustín descubre que Nieves trabajó para el Doctor Giralt. Mabel y Salva, por su parte, logran reconciliarse, y Manuela y Julia preparan una sorpresa para Eduardo.

La tensión empresarial también irá ganando peso. Salva se muestra muy nervioso al conocer nuevos detalles sobre el robo de camiones, mientras Digna habla con Gabriel y acepta colaborar con él por el bien de la empresa.

El miércoles 13 de mayo, Marta toma una decisión definitiva sobre la búsqueda de Fina. Mientras tanto, Don Agustín realiza una extraña visita a Nieves, y Tasio intenta conseguir el perdón de Carmen. La situación se vuelve más complicada cuando Nieves hace una llamada importante y Salva confiesa algo sorprendente a Tasio.

En paralelo, Beatriz empieza a sospechar que Álvaro puede estar implicado en el robo de los camiones, lo que añade más presión a una relación que ya atraviesa un momento difícil.

El jueves 14 de mayo, Beatriz decide poner fin a su relación con Álvaro. Don Agustín, por su parte, sigue investigando la muerte de Alberto, mientras Nieves recibe una mala noticia. La inminente visita de Brossard preocupa a los accionistas, que comienzan a preparar sus movimientos ante una situación que puede afectar al futuro de la empresa.

Carmen también toma una decisión importante sobre su matrimonio, al tiempo que Gabriel y Beatriz se dejan llevar por sus sentimientos. La jornada terminará con una visita inesperada para Marta, que marcará el inicio de uno de los momentos más esperados de la semana.

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El viernes 15 de mayo llegará el gran reencuentro: Marta y Fina vuelven a verse en una escena cargada de emoción. El regreso de Fina a la Colonia promete remover sentimientos, cerrar heridas y abrir nuevos conflictos entre los personajes.

Mientras tanto, Don Agustín se entera de que el matrimonio de Carmen y Tasio atraviesa dificultades, y la directiva diseña una estrategia ante la llegada de Brossard. Nieves comunica a sus hijos que se marcha, Valentina se sincera con Cloe sobre algo relacionado con Andrés y Álvaro increpa a Beatriz tras descubrir que se ha acostado con Gabriel.

Con estos ingredientes, ‘Sueños de libertad’ encara una semana decisiva en Antena 3, marcada por el regreso de Fina, las tensiones sentimentales y las amenazas que rodean el futuro de Perfumerías de la Reina.