‘La Promesa’ entra en una semana cargada de revelaciones, enfrentamientos y nuevas tensiones familiares. Entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo, la serie de La 1 emitirá los capítulos 831 al 835, una tanda marcada por el secreto de Vera, el calvario de Pía tras descubrir la verdad sobre Leocadia y el delicado estado de Adriano. RTVE adelanta que Alonso descubrirá la verdadera identidad de Vera, mientras Martina y Adriano vivirán un acercamiento cada vez más evidente.

La semana arranca con Pía completamente desbordada después de saber que Leocadia es, en realidad, Mercedes del Amor, la responsable de la muerte de Jana. La doncella intenta asimilar una verdad insoportable, pero la rabia amenaza con hacerla estallar cuando se queda a solas con Leocadia.

Mientras tanto, Manuel decide contarle a Alonso el secreto de Vera: la joven es hija del duque de Carril. Esta revelación cambia el equilibrio dentro del palacio y coloca al marqués frente a un conflicto que no solo afecta a Vera, sino también a la reputación de La Promesa.

Adriano, por su parte, continúa atravesando uno de sus peores momentos. Martina intenta animarle y le pide que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista, pero el miedo y la incertidumbre empiezan a pesar demasiado sobre él. Su situación se agravará durante la semana, especialmente cuando llegue a sentirse un peligro para sus propios hijos.

En el capítulo del martes 12 de mayo, Pía huye tras su tenso encuentro con Leocadia, dejando a la señora sorprendida. Manuel también informa a Alonso del chantaje del duque de Carril, que pretende utilizar la situación de Vera como arma de presión. Alonso, indignado, amenaza con llamar a la Guardia Civil si el duque no deja de extorsionar a la familia.

El miércoles 13 de mayo, el duque impide que Alonso acuda a las autoridades al amenazar con provocar un escándalo público por el supuesto secuestro de su hija. Ante ese bloqueo, el marqués decide centrar sus esfuerzos en proteger la imagen de Curro, cuya entrevista social genera fuertes tensiones en la casa.

La trama de Adriano también se complica. Jacobo le propone memorizar los espacios de la casa para ganar autonomía, pero el intento casi termina en accidente con uno de sus hijos. Este episodio hace que Adriano se hunda aún más, convencido de que su nueva situación puede poner en riesgo a los niños.

El jueves 14 de mayo, Alonso pierde la paciencia con Lorenzo por sus desprecios hacia Curro y ambos están a punto de llegar a las manos. Ese mismo día, el marqués manda llamar a Vera y le comunica que ya conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril, una noticia que deja a la joven en estado de shock.

El viernes 15 de mayo, Alonso deja claro a Vera que su situación como criada es insostenible al pertenecer a la nobleza. Sin embargo, ella le pide más tiempo antes de regresar a casa y promete mantener controlado a su padre. En paralelo, Camila aparece como posible cuidadora ideal para los hijos de Adriano.

La semana terminará con nuevos frentes abiertos: Santos asegura que la muerte de su madre fue un accidente, María Fernández empieza a sospechar de Carlo y Estefanía, la entrevista de Curro resulta un éxito y un telegrama de la Casa Real llega inesperadamente a La Promesa.

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Con estos ingredientes, la serie encara una de sus semanas más intensas, con secretos familiares, amenazas, culpa y emociones al límite que pueden cambiar el rumbo de varios personajes.