Este lunes, 11 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por los datos facilitados por la AEMET: se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa. La jornada no se presenta como de calor extremo, pero sí con un ambiente fresco para la época, con máximas de 21°C y mínimas de 16°C.

Además, el viento acompañará con intensidad moderada: soplará del oeste (O) a 15 km/h. La probabilidad de precipitación alcanza el 75%, por lo que conviene ir con el plan “por si acaso”. En el cielo, la nubosidad será la protagonista, y el índice UV máximo llegará a 8, lo que implica necesidad de protección solar incluso con nubes.

Previsión para los próximos días

Tras el arranque de semana, la tendencia mejora de forma clara. El martes 12 de mayo se mantendrán temperaturas similares: 21°C de máxima y 16°C de mínima, con nuboso y viento del oeste (O) a 20 km/h. La jornada seguirá con un cielo más cerrado, aunque con condiciones que no se anuncian como un empeoramiento general.

El miércoles 13 la AEMET apunta a un cambio notable: despejado y sin variar el rango térmico, con máxima 21°C y mínima 16°C, de nuevo con viento del oeste (O) a 20 km/h. Ya para el jueves 14 de mayo se prevé un ligero ascenso de la máxima hasta 22°C y una mínima de 16°C, pero en la información proporcionada no figura el estado del cielo ni la velocidad del viento para ese día, por lo que toca esperar actualizaciones para afinar.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 21°C

21°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia escasa

Intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: O (15 km/h)

O (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 75%

75% Humedad: máxima 85% y mínima 55%

máxima 85% y mínima 55% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con el 75% de probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas o prenda impermeable, sobre todo si te mueves a horas centrales. Aunque la temperatura ronda valores moderados, el viento del oeste puede hacer que se note más fresco: mejor ropa de entretiempo. Y aunque haya nubes, el UV máximo de 8 aconseja protección solar (crema y gafas), especialmente si el sol se abre en algún momento.