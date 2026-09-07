Un nuevo episodio de violencia se ha registrado en el barrio de El Príncipe, en Ceuta, donde un agente de la Guardia Civil resultó herido tras ser atacado con piedras.

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Los hechos ocurrieron cuando dos patrullas de la Guardia Civil acudieron a un aviso sobre un incendio en el camino Arroyo de las Bombas. Durante su llegada, un grupo de individuos comenzó a lanzar piedras contra los efectivos de seguridad.

Como resultado de este ataque, el agente sufrió una contusión en el hombro, mientras que uno de los vehículos oficiales resultó dañado, poniendo en riesgo la seguridad del personal destinado a la atención de emergencias.

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Estos incidentes destacan la creciente tensión en algunas zonas de Ceuta, donde la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad puede verse comprometida por episodios de violencia.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la calma y ha reiterado su compromiso con la seguridad en la ciudad autónoma, instando a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de actos violentos.

Las autoridades locales estaban tomando medidas para investigar los hechos ocurridos y evaluar cómo se puede mejorar la seguridad en la zona, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.