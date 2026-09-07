Pedro Sánchez ha inaugurado el nuevo curso político desde el Congreso con un mensaje específico para Ceuta, subrayando que la ciudad se convierte en una de las principales prioridades del Ejecutivo.

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En su intervención, el presidente del Gobierno español ha destacado la intención de destinar más recursos a la ciudad autónoma, lo que podría implicar mejoras en diversas áreas que afectan directamente a sus habitantes.

Además, Sánchez ha señalado la necesidad de reforzar la seguridad en el perímetro fronterizo, una cuestión que ha sido objeto de debate y preocupación en la región, sobre todo en relación con la crisis migratoria que afecta a Ceuta.

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De manera contundente, el mandatario ha afirmado que el Gobierno busca esclarecer los acontecimientos ocurridos durante la semana de julio, en un intento por garantizar la transparencia y la justicia en los hechos que allí se sucedieron.

Este enfoque del Gobierno resalta la importancia de Ceuta no solo en el contexto político nacional, sino también como un punto clave en la política migratoria entre España y Marruecos.

Las nuevas medidas anunciadas son esperadas con interés en la ciudad, dado el impacto que tienen en la vida cotidiana de sus ciudadanos y en la gestión de las fronteras con el país vecino.