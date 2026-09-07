El ministro Ángel Víctor Torres, al frente del ‘mando único’, confirma la ampliación a más de 3.500 plazas de acogida y subraya que los expedientes respetarán de forma estricta los cauces legales.

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / CEUTA. Las autoridades españolas han completado la filiación e identificación de 2.000 menores de edad que cruzaron a Ceuta desde Marruecos durante las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. Según ha confirmado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la actuación del Ejecutivo priorizará la devolución de estos jóvenes a sus núcleos familiares en el país vecino a través de expedientes reglados de reagrupación.

Reagrupación familiar y garantías jurídicas

En una entrevista concedida a la Cadena SER en Canarias, el ministro —designado para coordinar el ‘mando único’ estatal encargado de restablecer la normalidad en la ciudad autónoma— hizo hincapié en que todos los trámites se ejecutarán con absoluto rigor normativo para garantizar los derechos de los menores y evitar irregularidades procesales.

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«La prioridad es la reagrupación familiar. La Justicia ya condenó en el pasado a quienes firmaron las resoluciones para devolver a todos en Ceuta, incluidos menores», recalcó Torres.

El titular de Política Territorial aludió de este modo al precedente judicial sentado por la Audiencia de Cádiz tras los acontecimientos de mayo de 2021. En aquel fallo se condenó por prevaricación a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, al determinar que la ejecución de devoluciones inmediatas prescindiendo de los procedimientos de la Ley de Extranjería resultó arbitraria e injusta.

Dispositivo asistencial y ampliación de capacidades

Torres detalló la evolución de los trabajos logísticos sobre el terreno, desarrollados en coordinación diaria con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para dotar a la ciudad de la infraestructura administrativa y de alojamiento necesaria:

Dispositivo de Emergencia en Ceuta Capacidad Inicial Capacidad Actualizada Plazas de acogida habilitadas Menos de 800 Más de 3.500 Refuerzo de personal técnico Plantilla ordinaria +50 funcionarios para labores de triaje Suministro de alimentación Ajustes iniciales Normalización completa en entregas Meta administrativa Contención urgente Agilización de expedientes de devolución

El responsable del ‘mando único’ concluyó señalando que la aceleración en la habilitación de nuevos espacios busca agilizar los trámites de retorno de forma segura, garantizando la atención básica mientras se formaliza el regreso de los menores identificados con sus familias.