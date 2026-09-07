El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha manifestado en una reciente entrevista que la ubicación de las carpas destinadas a alojar inmigrantes en el puerto de Ceuta podría tener repercusiones en la vida portuaria. Esta infraestructura, que albergará a más de 1.000 personas, ha suscitado inquietudes sobre su impacto en la operatividad del puerto.

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Estas declaraciones son las primeras de un miembro del Gobierno central en relación a las preocupaciones que ha generado el traslado de estas instalaciones al puerto, una medida que busca hacer frente a la crisis migratoria que afecta a la ciudad. Según Puente, las carpas «pueden afectar algo», subrayando que en Ceuta es complicado encontrar alternativas adecuadas.

El titular de Transportes defendió que el tránsito portuario «va a continuar» y explicó que se han elegido dos parcelas vacantes en el muelle de Poniente, consideradas por el ministerio como «óptimas e idóneas» para atender a las personas en necesidad de ayuda humanitaria, dentro del contexto específico de Ceuta.

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El ministro también planteó interrogantes sobre las alternativas disponibles, recalcando que todas las decisiones que se tomen inevitablemente tendrán cierto impacto, afirmando que «es Ceuta, no California». En este sentido, defendió que la elección de las mencionadas parcelas era la opción más razonable dentro de las limitaciones del territorio.

Además, Puente indicó que el Gobierno de Ceuta parece optar por no resolver la situación migratoria, sugiriendo que su interés radica en que «esto no se solucione nunca». Esta afirmación añade un matiz de tensión a la relación entre la administración central y la local tras la reciente decisión del Gobierno de ocupar terrenos portuarios para esta emergencia.

El pasado sábado, el ministro firmó la orden que permite el inicio de la instalación de las carpas en el puerto, un proceso que ya se ha iniciado en una explanada cercana a sitios importantes como el Banco de Alimentos. Esto ha generado críticas desde la Autoridad Portuaria, que considera que estas estructuras deben estar protegidas debido a su importancia estratégica.