La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al jefe del Ejecutivo de querer «perpetuarse en el poder» y responsabiliza al Gobierno de instrumentalizar la acampada de la Puerta del Sol para «revolucionar las calles».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al plató del programa ‘Horizonte‘ en un contexto marcado por la tensión política a raíz de la acampada en la Puerta del Sol en protesta por la situación del acceso a la vivienda. Durante su intervención, la máxima responsable del Ejecutivo autonómico ha lanzado duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado directamente de pretender «perpetuarse en el poder» y de ser el responsable directo de los acontecimientos que se están registrando en el centro de la capital española.

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Díaz Ayuso ha manifestado que España atraviesa una coyuntura excepcional derivada de las acciones de la izquierda institucional. «Estamos en un momento en el que, como en otros momentos a lo largo de la historia, la izquierda, en concreto el Partido Socialista, ha decidido que no va a dejar el poder de manera democrática, por tanto vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas y meses. Una situación que no habíamos vivido jamás. Nos están llevando a una situación nunca vista, presiento que van a ser tiempos muy duros», ha aseverado la dirigente madrileña durante el espacio televisivo.

En su análisis de la figura del presidente del Gobierno, la jefa del Ejecutivo regional ha afirmado que Pedro Sánchez no cree en las reglas del juego democrático ni en la alternancia institucional. «Nunca ha creído en la alternancia de nada. Es una persona que de trampa en trampa ha ido consiguiendo sus objetivos. Desprecia la crítica y todo aquello que le marca los límites. Siempre pasa de pantalla con señuelos, despreciando a los parlamentos, las comunidades autónomas, la verdad y a todo», ha remarcado la presidenta, situando la gestión del actual Gobierno en el centro de sus críticas.

Asimismo, Díaz Ayuso ha recordado su experiencia de gestión conjunta durante la crisis sanitaria, periodo en el que asegura haber percibido «la maldad directa» en las decisiones del líder socialista. «En ese momento vimos una persona que era capaz de no ayudar, buscar siempre culpables e intentar dividirlo todo. Manipuló y creó un mando único para que la corrupción campase a sus anchas con las mascarillas», ha señalado, añadiendo de forma posterior que el jefe del Ejecutivo «ha ido trabajando para que no quede una institución en pie cuando llegara un caso como este» y recordando que «pactó su legislatura con ETA».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha elevado la gravedad de sus declaraciones al definir la presencia de Sánchez en las instituciones como una anomalía democrática. «Se nos ha colado un dictador en el sistema. Nuestra democracia no contempla cuando entra una persona que no respeta la separación de poderes y que él decide qué es la justicia y el legislativo. Por eso, cuando ya no le caben más trampas y va a tener que abandonar el poder, se organizan entre las tres izquierdas para revolucionar las calles. Les importa un carajo esta mujer y todas las que puedan ser desahuciadas», ha sentenciado en referencia al caso de Maricarmen, el cual considera una maniobra de instrumentalización política.

Isabel Díaz Ayuso: "Se nos ha colado un dictador en el sistema" @IdiazAyuso #Horizonte pic.twitter.com/M6eETlZHfa — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 1, 2026

Díaz Ayuso ha concluido su exposición acusando a la Presidencia del Gobierno de articular maniobras institucionales directas en su contra de manera sistemática. «Yo no tengo la culpa. Yo no me levanto cada mañana asestando golpes directos a millones de personas, él no para de hacer daño a todos los españoles», ha denunciado la dirigente autonómica, antes de zanjar que en el relato del jefe del Ejecutivo «todo es farsa, no hay una vez que diga la verdad. Es increíble».