La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia en el programa ‘Horizonte’ la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra Francisco Martín Aguirre al considerar que se está cometiendo una «ilegalidad». Además, la dirigente autonómica ha arremetido contra los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo central.

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido acudir a la vía judicial para solicitar el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol en favor del derecho a la vivienda. Tras anunciar en la Asamblea de Madrid la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su «inacción» ante la protesta, la dirigente del Partido Popular ha detallado en el programa ‘Horizonte’ las razones que la han llevado a pedir amparo a los tribunales frente a una situación que define como una «ocupación ilegal».

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Díaz Ayuso ha mostrado su contundencia ante la permanencia de los manifestantes en el enclave madrileño, remarcando la necesidad de que las instituciones velen por el cumplimiento del marco legal vigente. «La imagen de Madrid no es eso. Cuando se está cometiendo una ilegalidad, una autoridad como es mi caso no se puede quedar de brazos cruzados», ha afirmado la jefa del Ejecutivo autonómico durante su intervención televisiva. A este respecto, ha rechazado la posibilidad de que la concentración en la vía pública continúe en el tiempo: «¿De qué van? Eso no se puede permitir».

La iniciativa legal impulsada por la administración regional busca que la justicia ordene el cese de la protesta en el centro de la capital española. «Hemos pedido a la justicia que actúe y se va a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sala decidirá qué es lo que va a ocurrir y yo estoy obligada a que se cumpla la ley, y por tanto denunciarlo y que la justicia actúe», ha expuesto la presidenta madrileña sobre el recorrido institucional de su demanda.

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En su análisis sobre el trasfondo de la protesta, Isabel Díaz Ayuso ha desvinculado la movilización de la problemática social del acceso a la vivienda, atribuyendo la concentración en la Puerta del Sol a un complot de la izquierda para generar inestabilidad social. «La vivienda les da igual. Lo que necesitan es la revolución. No soportan perder el poder. En España, cuando esta izquierda ha ido a perder el poder siempre se ha creado una situación anómala entorno a las elecciones para tenernos despistados», ha manifestado.

Asimismo, la presidenta autonómica ha valorado los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de PSOE y Sumar por la vía de urgencia, los cuales afrontan su votación para convalidación en el Congreso de los Diputados. Díaz Ayuso ha rechazado frontalmente ambas iniciativas legislativas: «Uno es lamentable y el otro más. Uno te dice que una vez que has puesto tu vivienda en alquiler, ‘chao a tu casa para siempre’, y el otro que como tengas una segunda vivienda, que te van a freír a impuestos. Ninguno de los dos vale, es un disparate».

La dirigente madrileña ha vinculado estas decisiones gubernamentales con una estrategia de confrontación en las calles, reafirmándose en su decisión de acudir a los órganos judiciales en defensa de los derechos de la ciudadanía. «Por eso, me veo obligada a ir a un tribunal y pedir amparo judicial para toda la gente cuyos derechos están siendo vulnerados ahora mismo en la Puerta del Sol y porque eso no es España y no se puede permitir», ha argumentado, concluyendo que «la decadencia es un virus cancerígeno que se pega y se propaga a gran velocidad».