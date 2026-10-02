La formación independentista exige retirar de inmediato las dos iniciativas pactadas tras las protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal. El Ejecutivo rechaza el pulso y mantiene el pleno para convalidar las medidas.

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Madrid | Junts per Catalunya ha vuelto a situar al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición de extrema fragilidad parlamentaria al anunciar su firme rechazo a los dos reales decretos ley sobre vivienda presentados por el Ejecutivo. Las medidas, articuladas a toda prisa por el Gabinete como respuesta política a las movilizaciones sociales desencadenadas tras el mediático desahucio de Maricarmen Abascal, quedan ahora en el aire a escasas horas de su votación en el Congreso de los Diputados.

A través de un comunicado emitido por su ejecutiva, el partido independentista ha exigido la retirada inmediata de los dos textos normativos y la negociación desde cero de un marco alternativo. El movimiento de la formación soberanista se produce además en un momento político de alta tensión, a muy pocos días de que se despeje el horizonte legal para el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

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El Ejecutivo descarta la retirada y mantiene el pleno

La respuesta de La Moncloa ante este órdago formal no se ha hecho esperar. Fuentes del Gobierno han respondido con rotundidad rechazando de plano la exigencia de Junts y confirmando que no habrá marcha atrás: el calendario parlamentario se mantiene intacto y los decretos se someterán a la votación de la Cámara Baja este mismo viernes.

Con el ‘no’ anunciado por Junts y el rechazo frontal del bloque de la oposición liderado por el PP y Vox, el Gobierno aboca la aprobación de sus medidas estrella en materia de vivienda a un escenario de máximo riesgo, donde corre el peligro de sufrir un severo revés en la Cámara si no logra reconducir la postura de los de Puigdemont a última hora.