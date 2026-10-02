La presidenta de la Comunidad de Madrid tilda la acampada por la vivienda de «ocupación ilegal», denuncia el impacto en los comerciantes del centro y descarta tomar de forma personal las descalificaciones vertidas contra su persona

Isabel Díaz Ayuso ha respondido con firmeza a los mensajes de hostilidad e imágenes con su rostro tachado proyectados en las últimas horas sobre la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico. Durante su intervención en el programa ‘Horizonte’, la jefa del Ejecutivo madrileño ha abordado la situación de la acampada en la Puerta del Sol, la cual ha calificado de «ocupación ilegal» tras haber expirado el ultimátum de 48 horas concedido al delegado del Gobierno para exigir su inmediato desalojo.

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Díaz Ayuso ha responsabilizado de forma directa a las «tres izquierdas» y a formaciones como Podemos y EH Bildu de promover y alentar las protestas en el centro de la capital. La presidenta regional ha asegurado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha decidido llevar a España a la revolución» y ha contrapuesto la legitimidad de las urnas frente a la actuación de los manifestantes, a los que ha calificado como una «minoría» que pretende imponer «la ley de la selva».

Críticas a la «ocupación ilegal» y respuesta a las pancartas de odio

La presencia de manifestantes en la céntrica plaza madrileña derivó en la proyección nocturna de la consigna «Ayuso y Almeida, iros a la mierda» sobre el paramento del edificio institucional de la Real Casa de Correos, acompañada por una fotografía de la propia presidenta con el rostro tachado. Cuestionada sobre estas muestras de rechazo, Díaz Ayuso ha asegurado no asumir las agresiones verbales en el plano individual: «No me lo tomo personal. Esto va de muchos, va de que todas las personas que creemos en España y en un país alegre y generoso, vamos representados en esta historia».

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Actos vandálicos y amenazas en la Puerta del Sol #Horizonte pic.twitter.com/CnxgKaWqGa — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 1, 2026

La dirigente autonómica ha manifestado su preocupación por el deterioro de la imagen del país y por la situación del tejido socioeconómico del entorno urbano de la Puerta del Sol. En este sentido, ha revelado que los comerciantes de la zona se han puesto en contacto con la administración autonómica para solicitar auxilio frente a las consecuencias de la acampada: «Nos han escrito para pedir ayuda».

Acusaciones a las «tres izquierdas» y denuncia de radicalización

En su análisis sobre la convocatoria y mantenimiento de la protesta por la vivienda, Isabel Díaz Ayuso ha circunscrito el origen del conflicto a una pugna entre los sectores de la izquierda política, acusando a la «ultraizquierda» y a formaciones como Podemos de instrumentalizar la movilización. «Hay una pelea entre las tres izquierdas. En antaño el Partido Socialista tenía un sentido común y hacíamos un equilibrio, pero este señor ha decidido llevar a España a la revolución. Los que más odian a España, como Bildu, están detrás. Odian lo que somos como nación», ha aseverado durante su entrevista.

Asimismo, la presidenta madrileña ha negado la representatividad social a los integrantes de la acampada, afirmando que no reflejan el sentir mayoritario de la ciudadanía de la región: «Los que estamos aquí es porque el pueblo de Madrid lo ha decidido en las urnas. Los que están de acampada, que la inmensa mayoría son unos señorones que viven por encima del bien y del mal, no representan a nadie».

Díaz Ayuso ha concluido reiterando la necesidad de que las autoridades competentes pongan fin de forma inmediata a la concentración para evitar que proliferen escenarios de inestabilidad en la vía pública, remarcando que «si fueran una mayoría irían a las urnas y estarían en los parlamentos».