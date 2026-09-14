La tonadillera incorpora a Lola García, pareja de Kiko Rivera, como directora de su cuerpo de baile en pleno acercamiento familiar, mientras reacciona con severidad a los elogios de su hija hacia su suegra.

Isabel Pantoja ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la actualidad artística y mediática tras la celebración de una de las actuaciones más significativas de su gira en Canarias. El concierto ofrecido en las islas no solo ha destacado por su despliegue musical y flamenco sobre las tablas, sino también por una destacada novedad en la configuración de su equipo artístico: la inclusión de Lola García, pareja de Kiko Rivera, como integrante de pleno derecho e instructora principal dentro del cuerpo de baile que acompaña a la cantante.

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La participación de la bailarina sobre el escenario no se ha limitado a una presencia testimonial o de mero acompañamiento. Según los datos constatados sobre la producción del espectáculo, Lola García ha ejercido las funciones de directora del cuerpo de baile, interviniendo de forma activa durante la actuación. Durante el desarrollo del concierto, las imágenes difundidas han mostrado a la artista luciendo un traje rojo de inspiración flamenca mientras ejecutaba diversas coreografías junto al resto de integrantes de la compañía, confirmando el peso profesional asumido en la cita insular.

Este paso supone un hito relevante en la carrera de Lola García, quien cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la danza y es propietaria de su propia escuela de baile. Su incorporación a la estructura artística de la tonadillera adquiere además una especial dimensión al tratarse de la pareja sentimental de Kiko Rivera, con quien inició una relación a finales del año 2025 tras la separación del DJ e Irene Rosales.

La colaboración profesional entre Isabel Pantoja y la actual pareja de su hijo se produce en un marco de progresivo acercamiento familiar. Tras varios años de distanciamiento, la cantante y Kiko Rivera han retomado el contacto en los últimos meses, habiendo compartido diversos momentos en Canarias. La gran incógnita que se abre tras esta actuación es si la vinculación de Lola García con la gira de la artista tendrá continuidad en las próximas fechas programadas o si se ha tratado de una intervención puntual.

Por otro lado, la actualidad en torno a la figura de Isabel Pantoja queda marcada asimismo por su reacción ante las últimas intervenciones televisivas de su hija, Isa Pantoja. En el programa ¡De Viernes!, la joven expuso públicamente la delicada situación personal que atraviesa, revelando que se encuentra diagnosticada de ansiedad y depresión, y recordando episodios complejos de la relación materna, así como el impacto emocional que le provocó conocer que la artista había visto a los hijos de Kiko Rivera.

En dicha intervención, Isa Pantoja dedicó palabras de elogio a su suegra, afirmando que representa para ella un «ejemplo a seguir como madre» por la labor desarrollada al criar en solitario a sus tres hijos. Estas manifestaciones han motivado la inmediata respuesta de la tonadillera a la salida de sus ensayos en Gran Canaria. Según ha revelado la periodista Marisa Martín Blázquez en el espacio Fiesta de Telecinco, la intérprete trasladó su malestar a través de varios mensajes directos: «Si es su ejemplo a seguir, que haga de madre esa señora», añadiendo posteriormente: «Que siga con todos las que dicen que la quieren tanto, que le importan más que su familia».

De acuerdo con las informaciones sobre el entorno de la artista, el principal motivo del descontento de Isabel Pantoja reside nuevamente en la exposición pública de los asuntos de ámbito privado. La cantante ha dejado traslucir que la divulgación de las diferencias familiares en los medios de comunicación supone el principal obstáculo para articular un hipotético reencuentro entre ambas.