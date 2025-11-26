El Ejército de Israel anunció este miércoles el inicio de una “amplia operación” contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada. Según un comunicado militar, la acción comenzó durante la noche del martes al miércoles en la región del norte de Samaria, término bíblico utilizado por Israel para referirse a esa zona.

“El objetivo es impedir que el terrorismo se implante en la región”, indicó el Ejército, subrayando que esta acción no forma parte de la “operación antiterrorista” lanzada en enero de 2025, dirigida principalmente a los campos de refugiados palestinos, sino que se trata de una “nueva operación”.

La violencia en Cisjordania se ha intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel. Desde entonces, según datos de la Autoridad Palestina recopilados por AFP, más de mil palestinos han muerto, incluyendo combatientes y civiles. Por su parte, las cifras israelíes reportan al menos 43 víctimas entre civiles y soldados israelíes en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

A pesar de la tregua en Gaza vigente desde el 10 de octubre, la violencia en Cisjordania no ha cesado. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) registró en ese mes un aumento histórico de “ataques de colonos que causaron víctimas, daños materiales o ambos” en casi dos décadas de recopilación de datos. Entre los incidentes recientes, el 10 de noviembre un israelí murió y otros tres resultaron heridos en un ataque con arma blanca perpetrado por dos palestinos cerca de Belén, quienes fueron abatidos por soldados.

El anuncio de esta nueva operación refleja la persistente tensión en la región y la complejidad de la seguridad en Cisjordania, donde el conflicto entre colonos, fuerzas israelíes y grupos armados palestinos continúa generando víctimas en ambos lados.