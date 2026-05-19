Un informe de la Oficina de Derechos Humanos del organismo responsabiliza directamente al Gobierno de Netanyahu de violaciones sistemáticas de la legalidad internacional y de crímenes contra la humanidad.

NUEVA YORK. — En un giro de extrema gravedad institucional en el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado de manera directa al Gobierno de Israel por la posible comisión de un delito de genocidio en la Franja de Gaza.

De acuerdo con un contundente informe técnico publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las operaciones y directrices militares del Ejecutivo liderado por Benjamín Netanyahu no solo vulneran las bases del derecho internacional humanitario, sino que reúnen indicios suficientes para ser investigadas bajo la tipificación jurídica de genocidio y crímenes contra la humanidad.

El documento detalla que las acciones bélicas en el enclave palestino muestran un patrón de conducta persistente caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza, el bloqueo deliberado de asistencia humanitaria vital y el desplazamiento forzoso de la población civil. Según los expertos del organismo internacional, estos elementos configuran un escenario donde los ataques no discriminados reflejan una intención o una aceptación de la destrucción total o parcial de las condiciones de vida del pueblo gazatí.

Este pronunciamiento de la ONU eleva exponencialmente la presión jurídica y diplomática sobre Tel Aviv, en un momento en que la ofensiva militar sigue sumando víctimas y atrayendo una condena globalizada. Países de la comunidad internacional ya han comenzado a reaccionar al informe, el cual previsiblemente será utilizado como una pieza de peso fundamental en los litigios que actualmente se desarrollan en instancias como el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya.

Por su parte, el Ejecutivo israelí ha rechazado históricamente acusaciones de esta índole, defendiendo el principio de que sus acciones responden exclusivamente a la legítima defensa frente a las actividades de las milicias de Hamás. No obstante, las conclusiones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reabren con fuerza el debate sobre los límites de la proporcionalidad y la responsabilidad penal de los mandos políticos y militares en el conflicto.