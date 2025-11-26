El Tribunal de Distrito de Varsovia ha decidido programar una nueva audiencia para el periodista Pablo González, acusado de espionaje a favor de Rusia, después de que no se presentara en la primera vista del juicio. La jueza portavoz del tribunal, Anna Ptaszek, explicó que el proceso no puede continuar sin la comparecencia del acusado o su detención.

González, quien defiende su inocencia en una carta, está acusado de facilitar información sensible a la inteligencia militar rusa entre abril de 2016 y febrero de 2022. La ausencia del periodista impidió que el tribunal procediera, ya que la ley polaca exige que el acusado esté presente en la primera audiencia para escuchar los cargos y responder a ellos.

La jueza Ptaszek, que ha sido reconocida por su defensa de la independencia judicial y ha sufrido expedientes disciplinarios por aplicar sentencias europeas y criticar reformas que, según ella, debilitan el Estado de derecho, confirmó que la próxima audiencia se celebrará el 25 de febrero de 2026.

En caso de que González no comparezca nuevamente, el tribunal podría emitir una orden de detención internacional a través de Interpol, lo que permitiría su arresto en países que cooperen con la organización. Dado que el periodista posee doble nacionalidad, rusa y española, podría ser detenido en la Unión Europea si se activa la correspondiente orden europea de detención.

Ptaszek recalcó que, por el momento, el proceso no puede continuar sin la presencia de González ni sin una orden de detención en vigor, y que la situación se decidirá en la próxima audiencia.