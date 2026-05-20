MIAMI – En un ambiente de profunda emotividad y euforia, la comunidad cubana en el exilio se congregó este miércoles a las afueras del emblemático restaurante Versailles, en la Calle 8 de Miami, para celebrar la histórica imputación penal de los Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro. El anuncio del Departamento de Justicia, que acusa al líder de 94 años por su rol en el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, ha sido recibido como el paso más firme hacia la justicia en casi siete décadas.

Decenas de personas, ondeando banderas cubanas y portando carteles, transformaron el tradicional punto de encuentro del exilio en un escenario de celebración colectiva. Entre los asistentes se respiraba un respaldo absoluto a la estrategia de «presión máxima» ejercida por la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, hacia el régimen de La Habana.

El retorno de la esperanza y la rendición de cuentas

Para los manifestantes y expresos políticos presentes, este acontecimiento marca un antes y un después en la lucha contra la dictadura. «Hace rato era hora de que presentaran cargos contra Raúl Castro», señaló uno de los asistentes, reflejando el sentir común de que el tiempo no diluye la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. Los manifestantes expresaron su optimismo de que este proceso judicial resulte en una captura real, comparándolo con el destino del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra recluido en una prisión federal en Nueva York. «Tenemos mucha esperanza de que eso va a pasar», aseguraron.

La fecha del anuncio añadió una carga simbólica extra a la jornada, al coincidir con el 20 de mayo, día en que se conmemora la independencia de Cuba y la instauración de la república en 1902. Los exiliados recordaron con nostalgia cómo esta fecha era sinónimo de «alegría suprema» antes de que el aparato estatal revolucionario absorbiera e ilegalizara la celebración en la isla.

Justicia para las familias de Hermanos al Rescate

Más allá del fervor político, el núcleo de la jornada estuvo marcado por el alivio de los familiares de las víctimas del ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de las fuerzas militares cubanas derribaron dos avionetas civiles desarmadas sobre aguas internacionales, cobrándose la vida de cuatro personas.

Marlene Alejandre-Triana, hija de Armando Alejandre (ciudadano estadounidense y veterano de guerra asesinado en el derribo), manifestó que la acusación formal representa «un paso más cerca de la justicia» por la que sus familias han peleado inalcanzablemente durante tres décadas.

Por su parte, el presidente Donald Trump catalogó la jornada como «un gran día» y celebró la medida judicial enfocada en la rendición de cuentas, al tiempo que descartó que la medida requiera una escalada militar directa contra la isla, señalando que las condiciones internas del país caribeño ya muestran un grave deterioro estructural.

La acusación formal contra un alto dirigente histórico del régimen cubano asesta un golpe sin precedentes a la cúpula de La Habana, revitalizando la confianza de la diáspora en Miami que, tras décadas de espera, ve reflejado en los tribunales estadounidenses el inicio del fin de la impunidad.