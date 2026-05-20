ANDORRA / DUBÁI. – Sergio Fuentes, autoproclamado el «rey de OnlyFans», ha tomado la decisión de abandonar de forma precipitada su residencia en Andorra para trasladarse a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). El detonante de esta huida es el temor fundado a terminar entre rejas debido a la drástica reforma penal que el Ejecutivo andorrano tiene previsto aprobar el próximo mes de julio, la cual perseguirá penalmente las actividades de intermediación en la industria del sexo digital.

Fuentes, quien operaba desde el Principado como mánager y representante de modelos eróticas, se situó en el ojo del huracán tras presumir públicamente de su modelo de negocio. Su actividad consistía en gestionar los perfiles de decenas de mujeres en la plataforma OnlyFans a cambio de comisiones que oscilaban entre el 30% y el 50% de los ingresos totales de las creadoras de contenido. Aunque él siempre ha defendido que su labor es «exclusivamente de mercadotecnia» y posicionamiento digital para ayudar a las modelos a crecer y conseguir clientes, las autoridades andorranas ya habían iniciado una investigación sobre sus actividades a raíz de la polémica mediática generada por sus intervenciones.

La reforma penal que acorrala el negocio digital

El cambio en el marco jurídico del Principado de Andorra busca atajar el vacío legal sobre el que prosperaban este tipo de negocios. Aunque el borrador de la nueva ley no prohíbe la pornografía, ni sanciona la producción o el consumo de contenidos para adultos, sí introduce un castigo explícito para la intermediación y el lucro a través de la explotación digital ajena.

La reforma contempla penas de hasta cinco años de prisión para quienes actúen como intermediarios lucrativos, una figura que la ley equiparará al proxenetismo. Asimismo, se estipulan multas de entre 501 y 1.500 euros para quienes soliciten o paguen por prestaciones sexuales digitales dentro del territorio andorrano.

Sin arrepentimiento: «Yo siempre seguiré siendo el rey»

En declaraciones previas a su marcha, recogidas por El País, Fuentes no mostró arrepentimiento por la sobreexposición que aceleró su salida del país tras ser investigado por el Gobierno de Andorra. El mánager cargó contra las autoridades locales tildando al Principado de ser un país «muy tradicional» y criticó que se persiga su actividad digital mientras, según sus palabras, «tienen prostitución de mujeres que mantienen relaciones forzadas, no como las modelos de OnlyFans».

Consciente de que la aprobación del texto penal en julio le dejaría sin margen de maniobra y con un pie en el juzgado, el controvertido mánager ha optado por buscar un nuevo destino donde continuar su actividad sin el riesgo de ser procesado.

«Yo no quiero defenderme de nada. Solo voy donde puedo brillar, y si no me quieren en Andorra me voy a otro sitio. Aun así, yo siempre seguiré siendo el rey de Onlyfans», manifestó Fuentes.

Su nueva base de operaciones ya está fijada en Dubái, un destino habitual para creadores de contenido y empresarios digitales debido a su laxa política fiscal y normativa.