Javier Bardem vuelve a estar relacionado con la actualidad cinematográfica después de que su hijo mayor, Leo Encinas Cruz, debute como actor en La bola negra, la película de Los Javis en la que también participa Penélope Cruz.

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El hijo mayor de Javier Bardem y Penélope Cruz, Leo Encinas Cruz, de 15 años, ha debutado en el cine con La bola negra, la nueva película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis. El joven forma parte del reparto de la cinta junto a su madre, Penélope Cruz.

La presencia de Leo en la película no se había dado a conocer hasta ahora y no había sido comentada públicamente ni por sus padres ni por los directores del filme. Desde el nacimiento de sus hijos, Javier Bardem y Penélope Cruz han mantenido su vida familiar alejada del foco mediático.

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El nombre de Leo Encinas Cruz aparece incluido en la base de datos cinematográfica IMDb como parte del elenco artístico de La bola negra. El joven utiliza los apellidos Encinas Cruz, ya que Javier Bardem se apellida realmente Encinas Bardem.

Según la información publicada, la participación de Leo en la película es una aparición breve dentro de una secuencia coral, sin diálogo. Se trata de una pequeña figuración dentro del largometraje de Los Javis, en el que también trabaja Penélope Cruz.

La bola negra está teniendo una buena acogida tras su estreno. Según los datos facilitados, la película superó los cinco millones de euros de recaudación en sus primeros cuatro días y alcanzó los 4,7 millones de euros durante su primer fin de semana en taquilla.

Este debut no supone el primer contacto de Leo con el mundo audiovisual. Anteriormente participó en el doblaje de uno de los personajes de Toy Story 5, estrenada el pasado julio. En esa misma producción también intervino su hermana Luna, de 13 años, prestando su voz, al igual que su madre, que da voz al personaje del flamenco.

La incorporación de Leo al reparto de La bola negra se suma así a la trayectoria interpretativa de una familia con varios miembros vinculados al cine. Entre ellos figuran sus tíos Carlos Bardem y Mónica Cruz, así como su abuela paterna, Pilar Bardem, ya fallecida.