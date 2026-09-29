Victoria Luengo, conocida como Vicky Luengo, se ha convertido en una figura prominente del audiovisual español en los últimos años. La actriz mallorquina, que se trasladó a Barcelona a los cuatro años, ha protagonizado proyectos de gran envergadura como ‘Amarga Navidad’ de Pedro Almodóvar y ‘El ser querido’ de Rodrigo Sorogoyen, con quien ya trabajó en ‘Antidisturbios’.

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A sus 36 años, Luengo cuenta con un impresionante currículum que incluye una nominación al Premio Goya a Mejor actriz protagonista por ‘Suro’ y un Premio Ondas por su actuación en una serie de Movistar+. Recientemente, ha trabajado junto a Javier Bardem y se prepara para el estreno de ‘Loba Negra’ en Prime Video, acompañada por Hovik Keuchkerian y Adriana Torrebejano.

En el ámbito personal, Luengo ha compartido aspectos de su vida familiar, como la ausencia de su padre, fallecido en 2021, y el impacto emocional que esto tuvo en ella. También ha hablado sobre su madre, Rosa Sáez, quien enfrenta una severa pérdida de visión debido a una degeneración macular. La actriz ha mostrado su apoyo a su madre, quien ha encontrado en la pintura una forma de expresión.

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En cuanto a su vida sentimental, Luengo mantiene una relación discreta con el actor y dramaturgo Fernando Delgado-Hierro, con quien lleva más de tres años. La actriz ha compartido detalles de su relación en entrevistas, destacando el encuentro casual que dio inicio a su romance.