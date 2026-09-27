La Real Maestranza de Sevilla acoge el último paseíllo de la temporada de Morante de la Puebla, quien cierra la Feria de San Miguel en un evento que ha generado gran expectación. Las entradas para el festejo, que comienza a las 18:00 horas, se agotaron rápidamente tras la confirmación de la presencia del torero.

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Morante regresa por quinta vez este año a la Maestranza, habiendo convertido cada una de sus actuaciones en un acontecimiento destacado de la temporada taurina sevillana. Desde su reaparición el Domingo de Resurrección, ha participado en cinco tardes, incluyendo su actuación en el Corpus.

Junto a Morante, los toreros Daniel Luque y Borja Jiménez completan el cartel de la corrida, enfrentándose a seis toros de la ganadería de Garcigrande. Esta ganadería ya estuvo presente en la primera comparecencia de Morante en Sevilla este año.

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El evento se podrá seguir en directo por Canal Sur Televisión, que ofrecerá un previo desde la Maestranza a partir de las 17:20 horas, antes del inicio del festejo a las 18:00.