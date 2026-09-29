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La vicepresidenta y consejera de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha estado presente este martes en el Pleno de la Asamblea, donde se ha discutido la propuesta de las fiestas locales para el año 2027.

La propuesta ha recibido el apoyo del Gobierno de Ceuta, lo que permitirá la celebración de diversas festividades a lo largo del próximo año.

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Este acuerdo es un reflejo del compromiso de la administración de Ceuta con la promoción de su cultura y tradiciones, asegurando un ambiente festivo para los ceutíes.