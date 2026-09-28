BROCANTE, el encuentro de diseño vintage, coleccionismo, artesanía y piezas contemporáneas impulsado por Mercado de Motores, celebra su segunda edición en Madrid los días 17 y 18 de octubre de 2026, en el Museo del Ferrocarril.

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‹ › Foto 1 de 6 BROCANTE transforma el Museo del Ferrocarril en un evento de antigüedades

Esta edición amplía su propuesta con un enfoque ecléctico que presenta antigüedades, mobiliario del siglo XX y obras de premiados artesanos contemporáneos, dirigido tanto a profesionales como al gran público.

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Contará con la participación de destacados interioristas y especialistas, además de una representación internacional de brocantes de España, Francia y Portugal, lo que enriquecerá la oferta en términos de estilo y época.

BROCANTE también ofrecerá una variada agenda de actividades, que incluye talleres, charlas y demostraciones, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el proceso creativo y el valor del diseño.

Este evento se reafirma como un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y profesionales del sector, destacando la importancia de los objetos de autor y la artesanía contemporánea.